Wieder Tausende Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt

Berlin (dpa) Rund 13 000 Berliner Mietwohnungen sind im vergangenen Jahr in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Das war zwar ein Viertel weniger als 2015, aber noch immer mehr als in den Jahren zuvor, wie aus Antworten der Bauverwaltung auf Anfragen der Grünen im Abgeordnetenhaus hervorgeht. Mit rund 2800 liegt gut jede fünfte umgewandelte Wohnung in einem sogenannten Milieuschutzgebiet, wo eine Genehmigung notwendig ist. In nahezu allen Fällen haben die Eigentümer dort versichert, die Wohnungen innerhalb von sieben Jahren nur an Mieter zu verkaufen.