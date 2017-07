Lebensabend am Fuße des Marienbergs

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (age) Zwei große gelbe Kräne ragen seit November des vergangenen Jahres in der Bergstraße 9 auf dem Marienberg in den Himmel. Gut 5000 qm Mauerwerk wurden dabei seit der Grundsteinlegung für die zukünftige Seniorenresidenz am 26. Oktober 2016 versetzt. "Damit ist es uns gelungen, in gerade einmal acht Monaten den Rohbau fertigzustellen", freuten sich Nelly Smachtin, Geschäftsführerin der AXMA Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH, und ihr Ehemann Gernot Schäfenacker, Co-Geschäftsführer, beim am Dienstag stattfinden Richtfest der Residenz.

So soll die Seniorenresidenz im Frühjahr 2018 eröffnet werden. Die Farbe der Fassade soll an die Adler-Brauerei erinnern.

Und das, obwohl die Lage des Grundstücks auf dem ehemaligen Gelände der Adler-Brauerei es den Bauherren, Architekten und nicht zuletzt der den Bau ausführenden Firma Deisenbau, nicht immer leicht gemacht hat. "Zum einen ist die Geometrie der Baufläche eine Herausforderung: vorne sehr schmal, hinten breiter. Das hat vor allem bei Materialanlieferungen für Schwierigkeiten gesorgt, für die jedoch immer schnell Lösungen gefunden wurden. Zum anderen waren die acht Meter tiefen Eiskeller, in dem einst die Bierfässer der Brauerei lagerten, und die vorgefundenen Verunreinigungen des Baugrunds keine alltäglichen Bedingungen", resümiert Silvio Plaasch vom remontieren Architekturbüro Milkoweit Architekten.

Dennoch ist es allen Beteiligten gelungen, den Rohbau in nahezu allen Bauteilen fertigzustellen. Einzig die Rückwand der Brauerei, die aufwendig gesichert werden muss, sorgt nun für Probleme, sodass der "ohnehin großzügig gemessene Einzugstermin" im Herbst diesen Jahres nicht einzuhalten sein wird.

Eröffnet werden soll stattdessen im März 2017. Sodann werden am Fuße des Marienbergs 146 Senioren in 138 Einzel- und vier Partnerzimmern in der vierstöckigen, modern ausgestatteten Einrichtung ein neues Zuhause finden. Zudem wird eine beschützende Wohngruppe mit 21 Plätzen für an Demenz erkrankte Patienten eingerichtet. Eine großzügige Cafeteria mit Terrasse im Erdgeschoss als auch ein von der Stadtverwaltung eingerichteter Zugang vom Marienberg zur Residenz sollen den Bewohnern erholsame Spaziergänge und kurze Wege in die umliegende Umgebung ermögliche.

"Rund 100 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze werden durch die Einrichtung geschaffen", freut sich die extra aus Paris angereiste Sophie Boissard, CEO des KORIAN Konzerns. Dieser eröffnet mit der Einrichtung am Marienberg bereits seine 720. Residenz und will den Bewohnern durch die Pflege übernehmende Tochter Casa Reha neben kompetenter Betreuung und Unterstützung auch eine Integration in ihr lokales Umfeld bieten.