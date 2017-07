Altes Bahnverwaltungsgebäude: Feuer zerstört Dachstuhl

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) In Elstal ist in der Nacht zum Mittwoch das denkmalgeschützte ehemalige Bahnwerkverwaltungsgebäude auf dem Gelände des Bahntechnologie Campus (BTC) Havelland in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen, die aus dem Dachstuhl loderten, löschen. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr und der Geschäftsführer des BTC, Andreas Guttschau, gehen von Brandstiftung aus. Entsprechende Spuren hätten die Annahme erhärtet. Menschen kamen nicht zu Schaden.