Drei Tage Sonderurlaub für G20-Einsatz

Potsdam (dpa) Für ihren Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg bekommen Polizisten in Brandenburg drei Tage Sonderurlaub. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Beamten am Mittwoch in Potsdam zu. Insgesamt waren rund 530 Polizeikräfte aus Brandenburg nach Hamburg geschickt worden. Dort hatte es abseits des Gipfel-Programms schwere Ausschreitungen von Linksextremisten und Randalierern gegeben. Insgesamt waren nach Angaben des Innenministeriums bei dem Gipfel-Einsatz fünf Polizisten aus Brandenburg leicht verletzt worden. Zudem wurden einige Streifenwagen und ein Polizeiboot beschädigt.