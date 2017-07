Vor Wut aus der Kurve geflogen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (til) Vor Wut ist ein 45 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag an der Autobahnabfahrt Hennigsdorf aus der Kurve geflogen. Er wurde aber nur leicht verletzt und konnte nach kurzer Behandlung im Rettungswagen seine Fahrt fortsetzen. Nach Polizeiangaben hatte sich der Motorradfahrer zuvor eine "fahrerische Auseinandersetzung" mit einem Golf-Fahrer geliefert. Worum es ging und wie sich diese Auseinandersetzung genau abspielte, konnte die Pressestelle der Polizei am Mittwoch allerdings nicht erläutern. Der Streit sei zunächst auch glimpflich ausgegangen. Der Motorradfahrer habe an der Abfahrt Hennigsdorf aber aufgebracht die Autobahn verlassen, wählte dabei eine zu hohe Geschwindigkeit und kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Motorradfahrer konnte sich von seinem Kontrahenten nur das Fragment des Kennzeichens merken. Der Sachschaden wurde mit 500 Euro angezeigt.