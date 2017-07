Steinmeier ruft Kasachstan zu mehr Rechtsstaatlichkeit auf

artikel-ansicht/dg/0/

Astana (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der früheren Sowjetrepublik Kasachstan eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland in Aussicht gestellt, aber auch Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit gefordert. "Es geht hier auch um verlässliche Regulierungen, um mehr Rechtsstaatlichkeit und um den Aufbau von Vertrauen", sagte Steinmeier am Mittwoch in der Hauptstadt Astana. Im Mittelpunkt seines Besuchs stand die Weltausstellung Expo 2017 zum Thema "Energie der Zukunft".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) und seine Frau Elke Büdenbender besuchen den Neubau der evangelisch-lutherischen Kirche in Astana (Kasachstan). © dpa

Steinmeier nannte das zentralasiatische Kasachstan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Nursultan Nasarbajew einen "Anker der Stabilität" und konstatierte eine "erfreuliche Entwicklung der bilateralen Beziehungen". Auch Nasarbajew betonte: "Wir sind an einem Ausbau unserer Beziehungen in allen Bereichen interessiert."

Das Thema Menschenrechte schnitt Steinmeier bei seinen offiziellen Äußerungen in Astana nicht an. Dazu hatte ihn die Organisation Human Rights Watch vor dem Besuch aufgefordert. "Die Menschenrechtslage in Kasachstan ist noch immer weit davon entfernt, internationalen Standards zu genügen", hieß es.

Der Bundespräsident traf am Rande des Besuchs mit Vertretern der kasachischen Zivilgesellschaft zusammen. Dabei dürfte auch Kritik an der Herrschaft des autokratischen Präsidenten Thema gewesen sein. Nasarbajew (77) regiert seit 25 Jahren.

Auf der Expo 2017 wurde am Mittwoch ein deutscher Nationentag begangen. Der deutsche Pavillon wirbt für die Energiewende hin zu klimafreundlichen Stromerzeugern. Steinmeier nannte die erneuerbaren Energien eine "riesige Wachstumsbranche", nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für innovative Mittelständler.

Nach kasachischen Presseberichten soll das hochmoderne Messe- und Veranstaltungszentrum der Expo mit seiner anspruchsvollen Architektur etwa drei Milliarden Euro gekostet haben. Blickfang ist eine etwa 80 Meter hohe Glaskugel, die Steinmeier ebenso wie den deutschen Pavillon zusammen mit Nasarbajew besichtigte.

Kasachstan ist ein Großexporteur von Öl und Gas. Auch Deutschland ist wichtiger Kunde für Öl aus dem neuntgrößten Land der Erde. Das Thema Energie wird auf der Expo durchaus kontrovers dargestellt. So wirbt Russland für die Atomkraft als Energie der Zukunft.

Steinmeier war am Dienstagabend (Ortszeit) mit seiner Frau Elke Büdenbender und einer Wirtschaftsdelegation in Astana eingetroffen. Am Mittwoch besuchte er dort den Neubau einer evangelisch-lutherischen Kirhe und traf mit Angehörigen der deutschen Minderheit zusammen. Diese lobten die Freiheit im Land, sich ohne Beschränkungen zu ihrem Glauben bekennen zu können.

In der früheren Sowjetrepublik leben derzeit rund 180 000 Deutschstämmige. In den 1980er und 1990er Jahren waren rund eine Million Menschen mit deutschen Wurzeln aus Kasachstan in die Bundesrepublik gekommen. Steinmeier sicherte den verbliebenen Kasachendeutschen Unterstützung zu und warb für ein stärkeres Engagement der deutschen Wirtschaft.