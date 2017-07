Oranienburg braucht mehr Platz für Gewerbeansiedlungen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Stadt Oranienburg platzt aus allen Nähten. Neben Wohnraum fehlt es an Gewerbeflächen. Die Verwaltung will deshalb Grundstücke erwerben und zum Weiterverkauf entwickeln.

Die Gewerbeflächen entlang der Sachsenhausener Straße werden künftig unter der Bezeichnung Gewerbepark Mitte vermarktet. Ziel sei eine nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit den Eigentümern, sagte Stadtsprecherin Susanne Zamecki. Etwa die Hälfte des 41 Hektar großen Gewerbeparks lässt sich noch entwickeln. Doch befinden sich alle Flächen in Privatbesitz. 50 Unternehmen befinden sich im Gebiet, 26 Eigentümern gehören die Grundstücke.

Viele Eigentümer würden vor den Kosten der notwendigen Kampfmittelsuche zurückschrecken, so Susanne Zamecki. Die Stadt bemühe sich um eine Fördermöglichkeit. Noch unklar ist die Zukunft des früheren Reifenwerks von Pneu Laurent. Das Unternehmen stellte den Betrieb im vergangenen Jahr ein und hat noch keinen neuen Besitzer gefunden. Mit einem anderen Eigentümer plant die Stadt einen Gewerbe- und Handwerkerhof in dessen leer stehenden Hallen.

Dennoch bleibt der Mangel an größeren freien Flächen. Viele Interessenten würden sich schon gar nicht mehr in Oranienburg melden, andere würden seit einiger Zeit an Hennigsdorf oder Velten vermittelt, sagt die Stadtsprecherin. Häufig würden 5 000 Quadratmeter große Flächen mit Erweiterungsmöglichkeit nachgefragt - die gibt es aber selbst in dem insgesamt 131 Hektar großen Gewerbe- und Industriegebiet Süd nicht mehr. Die Stadt plant dort deshalb den Zukauf von Flächen von der landeseigenen BBG, um sie für den Weiterverkauf zu entwickeln.

Es sei wichtig, auch den bereits in Oranienburg ansässigen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten anbieten zu können, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Für die Neuordnung und Umbenennung des Gewerbegebiets an der Sachsenhausener Straße hatten die Stadtverordneten im Vorjahr bereits eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen.