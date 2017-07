Schröder und Theis im EM-Aufgebot der Basketballer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588314/

Bundestrainer Chris Fleming berief am Mittwoch insgesamt 17 Spieler für die am 28. Juli in Rotenburg/Fulda beginnende Vorbereitung. Schröder, der Aufbauspieler der Atlanta Hawks, und der von Bamberg nach Boston wechselnde Theis sind allerdings bis zum 2. August freigestellt. Dann beginnt der Lehrgang in Erfurt mit dem Länderspiel am 5. August gegen Belgien. Den letzten Härtetest wird die deutsche Auswahl am 27. August in Berlin gegen Frankreich bestreiten.

Bei der Europameisterschaft in Israel, Finnland, Rumänien und der Türkei (31. August bis 17. September) trifft das deutsche Team in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien und den Gastgeber. Sollte die DBB-Auswahl weiterkommen, spielt sie in der Türkei weiter.