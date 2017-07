Speedway: Mathias Bartz fährt zur EM

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Mathias Bartz gönnt sich derzeit kaum eine ruhige Minute. Der Speedwaypilot aus Kremmen nutzt jede Gelegenheit, um sich beweisen zu können. Am Wochenende steht für den Kremmener nun ein ganz besonderes Highlight an. Dann ist der 31-Jährige bei der Europameisterschaft dabei.

"Dieses Event hat für mich absolute Priorität", betont der langjährige Wolfslaker, der am Abend zuvor auch in Wittstock fahren wird. Dort steigt ein internationales offenes Rennen. "Da geht es

um die goldene Ananas", bemerkt Bartz, ohne das abwertend verstanden wissen zu wollen, schließlich habe er sich bewusst für den Start auf dem Heidering entschieden. "Fahren lernt man nur durch Fahren. Es ist wie im Fußball: Umso mehr du jonglierst, desto besser wirst du."

Der deutsche Meister von 1998 (Schülerklasse C) ist derzeit kaum zu bremsen. "Ich bin gut drauf und will diese Form halten, indem ich viel fahre. Darunter leidet mein Mechaniker, weil wir viel zu tun haben", scherzt Bartz. Veranstaltungen wie in Wittstock nutzt er auch, um ein bisschen zu experimentieren. "Ich will mit einem anderen Motor fahren, den ich in diesem Jahr noch nicht in Gebrauch hatte." Warum auch: Die beiden Motoren, die er im bisherigen Saisonverlauf nutzte, seien sehr gut und würden top Leistungen bringen. "Der dritte ist nicht minder gut, aber anders eingestellt. Ich will mit ihm auf den Moment vorbereitet sein, wo die anderen mal zum Service müssen."

Am Sonnabend müssen die beiden Antriebswerke auf jeden Fall noch einmal ran. Dann steigt die EM - nach einer wohl sehr kurzen Nacht. Bartz über seine Planungen: "Das Rennen in Wittstock ist gegen 23 Uhr zu Ende. Dann müssen die Sachen eingepackt werden und es geht nach Hause. Am Sonnabend ist um 12.30 Uhr in Güstrow das Training angesetzt." Vorher müsse in Schwante in der Werkstatt alles saubergemacht werden. "Das muss binnen zwei, drei Stunden passieren."

In Güstrow gehen beim zweiten von insgesamt vier Läufen zur Europameisterschaft 16Fahrer an den Start - plus zwei Reserveleute. "Ich bin der zweite Reservefahrer", berichtet Bartz. Auf diese Position rückte er nach, weil andere Fahrer nicht in Betracht gezogen wurden. "Als ich gefragt wurde, habe ich sofort Interesse signalisiert. Eine EM erlebe ich nicht alle Tage." Zudem seien Rennen in Güstrow immer ein Highlight. "Beim Pfingstpokal sind oft 8 000 Leute. Das ist schon eine geile Atmosphäre."

Die Möglichkeit, dass er als Reservefahrer auch tatsächlich zum Einsatz kommt, sei durchaus gegeben. "Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit für den zweiten Reservemann geringer." Allerdings, so merkt Bartz an, seien beim ersten Lauf im polnischen Torun beide Ersatzleute (die bei Bedarf abwechselnd auf die Bahn gehen) zum Einsatz gekommen.

Die Reservistenrolle ist für den gelernten Automechaniker nicht neu. Bei Qualifikationsrennen zur WM und EM diente er schon als Ersatz - "und ich kam dann auch immer zum Einsatz". Ob es diesmal wieder so ist, werde sich zeigen. "Ich würde mich freuen. Wenn es nicht so kommt, ist es halt so. Überhaupt dabei zu sein, ist schon etwas Besonderes." Bei einer EM war Bartz noch nie live dabei, "nur mal bei der Quali in der Ukraine".

Der Tag in Güstrow werde ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr. "Es läuft momentan in dieser Saison. Ich kann mich nicht ansatzweise beklagen", betont der Speedwaypilot, der in diesem Jahr für den Bundesligisten MC Nordstern Stralsund und den Zweitligisten MSC Diedenbergen fährt. "In der Bundesliga und bei der Paarmeisterschaft in Herxheim war ich immer gut dabei." Im Herxheimer Waldstadion hatte Bartz den aktuellen Meister Martin Smolinski geschlagen und war als Zweitbester der Tages-Einzelwertung zusammen mit Daniel und Ethan Spiller auf Rang fünf gefahren.

"Ich bin da, wo ich hinwollte. Wenn ich dieses Niveau halte, bin ich sehr zufrieden." Die Saison sei aber noch lang. "Darum will ich den Tag nicht vor dem Abend loben." Im September stehe noch die deutsche Meisterschaft an, sagt Mathias Bartz "Da will ich hin."