Als Betreuer Kinder missbraucht

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit Mittwoch muss sich vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) ein bereits einschlägig vorbestrafter Mann wegen Kindesmissbrauchs verantworten. Manches an dem Fall gibt Rätsel auf - zum Beispiel die lange Verfahrensdauer.

Erinnerungslücken: der Angeklagte mit seiner Anwältin Ursula Jung-Friedrich am Mittwoch zum Prozessauftakt

Insgesamt elf Vorfälle umfasst die Anklageschrift gegen den 46-Jährigen aus Märkisch-Oderland. So soll er im Jahre 2009 mehrfach einen damals 13 Jahre alten Jungen sowie in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt drei Mädchen und einen Jungen sexuell missbraucht haben. Das jüngste Opfer war vier Jahre alt.

Der Angeklagte nutzte demnach seine Anstellung als Koch bei einer Hilfsorganisation in der Region, um Vertrauen zu den Eltern der Kinder aufzubauen und schließlich umfangreiche Betreuungsdienste zu übernehmen. So holte er den 13-Jährigen von der Schule ab und fuhr ihn nach Hause, wenn die Eltern arbeiten mussten. Der Sohn und die drei Töchter einer anderen Familie übernachteten laut Klageschrift sogar regelmäßig bei ihm.

Während er den 13-Jährigen gezwungen haben soll, ihn mit der Hand zu befriedigen, benutzte er in den anderen Fällen die Füße der zum Teil schlafenden Kinder für sexuelle Praktiken. Der vermindert intelligente Mann gab in seinem Geständnis an, ein Fußfetischist zu sein. Er bereue die Taten, könne sich aber kaum erinnern und auch nicht erklären, wie es dazu kommen konnte.

Obwohl sich ein Kind bereits Ende 2012 seinen Eltern offenbarte und es daraufhin sofort zur Anzeige aller nun in Rede stehenden Taten kam, dauerte es fast fünf Jahre bis zum jetzigen Prozess. Sowohl die Vertreterin der Nebenklage als auch die Verteidigerin des Angeklagten kritisierten dies am Mittwoch am Rande der Verhandlung. Ein Gerichtssprecher konnte auf Nachfrage keine Gründe für die Verzögerung nennen.

Seit dem Jahr 2014 lebt der Angeklagte nach eigenen Angaben mit einer Frau und deren fünf beziehungsweise 13 Jahre alten Jungen zusammen. Auf die kritische Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Barbara Sattler, ob seine Freundin die Vorfällen der Vergangenheit kenne und wie er zu deren Söhnen stehe, erklärte der Mann, dass seine Partnerin von dem Strafverfahren gegen ihn wisse und er den Jungen nichts antun werde, weil er seine Freundin liebe.

Verteidigerin Ursula Jung-Friedrich betonte, dass ihr Mandant in der Vergangenheit und auch jetzt stets bereit gewesen sei, sich helfen zu lassen. Es sei aber nicht gelungen, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Anwältin erklärte, dass der Mann nach seiner Verurteilung wegen Delikten ähnlich den jetzigen Anfang der 1990er-Jahre lange Zeit in schließlich erfolgreicher Behandlung gewesen sei.

Als er nun im Zuge der neuen Taten gemerkt habe, dass seine verhängnisvollen Neigungen wieder zum Tragen kommen, soll er seinen Therapeuten von damals aufgesucht haben, der jedoch zwischenzeitlich gestorben war. In der Folge sei er von anderen Therapeuten abgewiesen worden, weil Täter keinen Anspruch auf eine Therapie hätten, so lange ihr Verfahren nicht abgeschlossen ist.

Die Ausführungen der Anwältin sorgten bei Verfahrensbeteiligten für Verwunderung. Der vom Gericht bestellte psychiatrische Sachverständige Jens Köhler bestätigte in der Verhandlung jedoch, dass das Prozedere so sei wie von der Verteidigerin beschrieben. Widerspruch kam von der Nebenklage-Anwältin Elga Eisenschink: "Auch Tatverdächtige können sich behandeln lassen." Sie kritisierte zudem, dass die gesetzliche Betreuerin des Angeklagten hier offenbar keine Initiative unternommen habe. Die Betreuerin hat er schon länger, da der Mann ob seiner verminderten Intelligenz zuweilen Probleme im Alltag hat.

Anfragen dieser Zeitung bei diversen Berufsverbänden der Psychotherapeuten zu den Therapiechancen von Verdächtigen blieben am Mittwoch zunächst unbeantwortet. Am Montag wird der Prozess fortgesetzt. Voraussichtlich fällt an dem Tag auch das Urteil.