Berufsorientierung mit Smartphone

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588323/

Der Soziologe des Bildungsträgers aus Berlin begann Ende März mit den 46 Schülern der beiden 7. Klassen das Projekt "Berufserkundung mit dem Smartphone" im Rahmen der durch EU und Sozialfond des Landes geförderten "Initiative Sekundarstufe I". Nach der Einstiegsphase konnten sich Schüler für die Weiterführung des Projekts bewerben. Zwölf von ihnen trafen sich an drei Workshop-Tagen bis Mitte Mai, um die technischen Möglichkeiten ihres Smartphones besser zu nutzen. Sie wurden in Interviewtechnik und Videoschnitt geschult.

"Uns ist es wichtig, dass die Schüler ihr eigenes Gerät verwenden, das sie auch im Alltag nutzen", so Kaspar Röttgers weiter. "Das Smartphone ist, gegenüber anderer Kameratechnik, deutlich reduziert, verfügt heute aber durchaus über akzeptable Technik."

Am Montag präsentierten die Schüler vor ihren Eltern und einigen Vertretern beteiligter Unternehmen die Ergebnisse des Projekts: jeweils einen rund fünfminütigen Film. "Dazu haben sich jeweils zwei Schüler in Rathenow selbst einen möglichen Arbeitgeber gesucht, um ein Berufsbild vorzustellen", erklärte Jana Brandstäter. Die Lehrerin betreut, gemeinsam mit ihrer Kollegin Ute Schönwald, das Praxislernen an der Duncker-Oberschule.

Asan Khusikhanov befragte Rebekka Jabs-Promny in ihrer Drechslerei und Möbelwerkstatt in Rathenow-West unter anderem über die Anforderungen, die ein Schüler für den Beruf des Tischlers mitbringen muss. "Mir hat gefallen, dass wir bei den Interviews in den Firmen selbstständig arbeiten konnten", erzählte Finnja Friesecke. Die 13-Jährige interviewte gemeinsam mit Bastian Jenner die Grafikerin Janine Lange vom Rathenower Büro für Werbegestaltung Lorenz.

Gian Luca Kevel und Leon Schobesz informierten sich in einem Rathenower Autohaus über den Ausbildungsberuf des Mechatronikers. Julia Armstroff und Antonia Schalow hatten Spaß, ihr Video in der Kita "Zwergenland" in Rathenow-West zu drehen. Ein möglicher Berufswunsch Tim Braukmeiers ist der des Augenoptikers. So interviewte er gemeinsam mit Maximilian Makus den Rathenower Augenoptikermeister Thomas Fischer. "Der selbstständige Videoschnitt war toll", so der 13-jährige Tim. "Das Projekt war für Siebtklässler ambitioniert", so Kaspar Röttgers. "Aber es hat funktioniert und die Schüler haben, auch selbstständig, neue Erfahrungen gesammelt."

Nach der theoretischen Berufsorientierung für die Siebtklässler im Praxisunterricht mit drei Wochenstunden beginnen für die Schüler der dann 8. Klasse im neuen Schuljahr die Praktika. Dazu gehen sie das gesamte Schuljahr über jeden Mittwoch für jeweils sechs Stunden in eines der vielen Unternehmen, mit denen die Duncker-Oberschule kooperiert. "Seit Durchführung des Praxislernens an unserer Schule mit den Praktika der Schüler der 8. und 9. Klassen in den Unternehmen ab dem Schuljahr 2015/2016 hat sich die Quote der Schüler, die mit ihrem Schulabschluss eine Lehrstelle sicher haben, stark verbessert", sagte Ute Schönwald. "In diesem Jahr haben schon 33 der 35 Schüler, die den Abschluss der 10. Klasse erreicht haben, eine Lehrstelle. Zwei Schüler, die den Abschluss nicht geschafft haben, nehmen an einem berufsvorbereitendem Jahr am IKW teil."