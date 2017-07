Erneut startet ein B-96-Bürgerbegehren

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (pilz) Erneut ist in Fürstenberg ein Bürgerbegehren zur B 96-Ortsumfahrung vorbereitet worden. Voraussichtlich startet es am kommenden Wochenende. Initiatoren sind Margit Hirsch und Winfried Pagel.

Bereits Anfang 2017 waren Infozettel in alle Briefkästen Fürstenbergs gesteckt worden zum Thema Neubau der Ortsumgehung B 96. Wie Margit Hirsch ankündigt, soll nun eine weitere Briefkasten-Aktion folgen - wieder mit Informationsteil und Formularblättern, auf denen die Bürger ihre Unterstützung für ein Bürgerbegehren geben können.

"Die Bürger haben das Thema zum großen Teil ausgeblendet, haben über Jahre den ,Hickhack' um die Ortsumgehung miterlebt und glauben überhaupt nicht, dass es in ihrer Lebenszeit noch eine Lösung geben wird", meinen die Initiatoren.

Doch es gebe auch andere Personen, wie die Einwohner in Steinhavelmühle. "Sie sehen mehr Chancen in einer eigenen Strategie, zum Beispiel auf dem Klageweg." Die Gewerbetreibenden würden sich unterdessen "der Illusion hingeben, dass die Ortsumgehung gekippt wird und die B 96 in der Stadt bleibt, ,sonst hält in Fürstenberg überhaupt keiner mehr an'", haben die Initiatoren des Begehrens den Eindruck gewonnen.

Die Frage laute doch: Suchen sich Touristen ihre Reiseziele wirklich per ,Durchfahren und Anhalten'? Die meisten Fürstenberger vertrauen einfach auf die Einflussnahme durch Dritte, dass beispielsweise der Naturschutzbund (Nabu) sich doch engagieren und die Sache in Ordnung bringen werde. "Irgendwie hat niemand Lust, Kraft, Zeit, die Initiative zu ergreifen und zu zeigen, dass viele Menschen in Fürstenberg schon der Gedanke an das Straßen-Projekt sehr, sehr traurig macht, weil durch den Neubau einer drei- oder vierspurigen Transitstraße die wichtigste Landschaftsregion in Fürstenbergs Umland für Tourismus und Erholung unbrauchbar gemacht wird", heißt es vonseiten der Initiatoren. Klare Sache, die Leute, die das Bürgerbegehren veranstalten, vertreten eine andere Überzeugung: "Wir knüpfen die Hoffnung daran, dass in den Ministerien erneut über die Trassenführung der Ortsumgehung nachgedacht wird und vielleicht doch noch eine Lösung gefunden wird, die für Tourismus und Lebensqualität in Fürstenberg weniger problematisch ist, als die derzeit in der Vorplanungsphase befindliche linienbestimmte Westvariante", erklären Margit Hirsch und Winfried Pagel. Denn der Straßenneubau werde den Wert der touristisch wichtigsten stadtnahen Region komplett zerstören.

Inzwischen ist in diesem Tenor ein Offener Brief an Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) verfasst worden. Mit der Aufforderung, das Bürgerbegehren und die alternativen Vorschläge zur Westvariante zu unterstützen. Denkbar wäre beispielsweise aus Sicht der Initiatoren eine Tunnellösung.