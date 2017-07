Zum Reiseauftakt Großkontrolle an der A 24

artikel-ansicht/dg/0/

Rossow (MZV) Eine lange Fahrt haben Peter und Claudine Ohlsen aus Börnsen schon hinter sich. Von Krakau kommen sie. Mehrere hundert Kilometer liegen also hinter ihnen. Und am Autobahnparkplatz Rossower Heide werden sie von Uniformierten herangewinkt. Etwas verkehrt gemacht? Blick in die Papiere, Blick aufs Fahrzeug, Blick ins Wohnmobil - alles in Ordnung. Mit einem Lachen können sich die Ohlsens von den Polizisten verabschieden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588326/

Nicht immer geht es so gut aus bei der Großkontrolle des Reiseverkehrs an der A 24 am Mittwoch. Seit 8 Uhr wird kontrolliert. Und nach zweieinhalb Stunden, der Kontrollen-Halbzeit, hat Jan Strotzer, Leiter des Verkehrsbereiches im Polizeipräsidium Potsdam, schon einen sonderbaren Fall im Notizbuch: Ein schwedisches Ehepaar war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. "Sie hatten den Führerschein der Klasse B, brauchten aber einen der Klasse C1E, weil sie ja mit Wohnanhänger unterwegs waren", so Strotzer. Ihnen blieb also nichts anderes übrig, als auf jemanden zu warten, der mit C1E-Erlaubnis im Pkw kommt, um das Fahrzeug und ihnen den Schlüssel für den wagen in die Hand zu drücken.

Von der Zahl her halten sich die Verstöße aber in Grenzen. In den ersten zweieinhalb Stunden gibt es lediglich neun Verstöße - bei 150 kontrollierten Fahrzeugen. Zumeist sind Fahrzeuge oder Anhänger überladen. In den Fahrzeugpapieren steht, wie viel Last sie haben dürfen. Eine Waage hat die Polizei vor Ort. Polizist Andreas Schmeißer lässt einen Berliner mit Peugeot-J5-Wohnmobil auf den elektronischen Gewichtsmesser - quasi eine Matte mit entsprechenden Sensoren - herauffahren. An der Radaufhängung hat er Schmeißer erkannt, dass der Druck aufs Fahrzeug gewaltig sein muss. "Zu dünne" nennt er den Anblick. Doch der Berliner Tourist hat Glück: "Er hat alles in allem 3490 Kilogramm gehabt", sagt Schmeißer. "Das ist noch genau im Rahmen." Nur die Lastenverteilung sei eben ungünstig gewesen. Deshalb der verdächtige Anblick: "Linksseitig war das Fahrzeug mehr belastet als rechts", so Schmeißer.

Ein anderer Fahrer hat bei ihm nicht so viel Glück. Der Mann ist anders als der Berliner Tourist beruflich unterwegs. Er überführt einen neu gebauten Bus von Österreich zum Käufer, einem finnischen Unternehmen. Weil er das beruflich tut, hätte der Mann einen Nachweis seiner Arbeitszeiten mit sich führen müssen. Hat er aber nicht. Andreas Schmeißer muss ein Verwarngeld von 30Euro verhängen - mit dem Hinweis, dass sich der Fahrer schnellstmöglich die Arbeitszeit-Dokumente von seinem Auftraggeber holen soll. Per Mail ist das unkompliziert und schnell möglich. Besser als in Lübeck oder Skandinavien noch einmal kontrolliert zu werden.

Alles in allem gibt es am Ende eines langen Vormittags ein positives Fazit zu vermelden, wie Jan Strotzer am Abend mitteilt. "Die Fahrer scheinen alle jetzt schon gut auf die Saison vorbereitet zu sein", so seine Schlussfolgerung. 19 Verstöße bei 352 kontrollierten Fahrzeugen in fünf Stunden seien ein guter Wert. Allerdings gibt es auch einen Zollverstoß zu vermelden: 400 Zigaretten und 12 Kilogramm Fleisch sind verbotenerweise eingeführt worden.

Außerdem missachten 16 der 5554 Fahrzeugführer in den fünf Stunden der Kontrolle, dass im Bereich des Rossower Autobahnparkplatzes das Höchsttempo heruntergesetzt war - auf bis zu 40Kilometer pro Stunde. Dabei ist es durchaus nicht einfach, schnell daran vorbeizufahren - angesichts des jetzt schon äußerst dichten Verkehrs auf der A24. Der Reiseverkehr hat eben doch schon voll Fahrt aufgenommen.

Am Donnerstagabend, 13. 07. 17, wird die Polizei Brandenburg auf Ihrer Facebook-Seite @PolizeiBrandenburg von 17 bis 20 Uhr einen Expertenchat anbieten. Jeder Interessierte kann dann, noch vor Beginn der Ferien, den Verkehrsexperten Fragen rund um das Thema Reiseverkehr, Ladung und besondere Vorschriften stellen.