12. Etappe: Erste Pyrenäen-Etappe mit sechs Anstiegen

Pau (dpa) Die 104. Tour de France kommt in die Pyrenäen. Auf der 12. Etappe von Pau auf den 1580 Meter hohen Peyragudes müssen sechs Anstiege gemeistert werden. Nach La Planche des Belles Filles in den Vogesen steht am Donnerstag die zweite Bergankunft bevor.