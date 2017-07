Regionalplan fällt erneut durch

artikel-ansicht/dg/0/

Märkisch Linden (kus) Der zweite Entwurf des Regionalplans "Freiraum und Windenergie" der Regionalen Planungsgemeinschaft ist bei den Gemeindevertretern von Märkisch Linden durchgefallen. Zu dem Papier, das mögliche Windeignungsgebiete in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Obehavel ausweist, kann jeder noch bis zum 31.Juli eine Stellungnahme abgeben (RA berichtete).

Das Amt Temnitz ist gleich von fünf Windradflächen betroffen, Märkisch Linden insbesondere von dem Gebiet Nummer 50, das sich von Bechlin bis Walsleben erstreckt. Obwohl dort bereits 23 Windräder stehen, sieht die Planungsgemeinschaft noch weitere Potenziale. Diese Meinung teilen die Gemeindevertreter nicht.

Vor allem der Abgeordnete Günter Noack aus Werder störte sich daran, dass Festlegungen des Bebauungsplans der Gemeinde, was die Höhenbegrenzung der Anlagen auf 100 Meter betrifft, für dieses Gebiet einfach ignoriert würden. Das Argument aus dem Plan, dass aufgrund der Vorbelastung der Schutz der Rotmilane keine Rolle mehr spiele, weil sie sich an die Anlagen gewöhnt hatten, hält er ebenfalls für falsch. Wie neu ankommende Tiere auf die Windräder reagieren, lassen die Unterlagen offen.

"Es kann doch auch nicht sein, dass wir hier so viele Windräder haben, an den Tagen, an denen Wind ist, sich aber nur fünf Anlagen drehen. Das ist doch dann Blödsinn", sagte er. Weitere Gemeinden entscheiden noch zu dem Papier.