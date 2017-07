Jörg Schröder schaut sich weiter um

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Noch waren nicht alle Spieler am Start, als die Oberliga-Kicker von Victoria Seelow am Montag offiziell mit dem Training loslegten. "Der Kader steht im Groben. Ergänzungen sind dennoch nicht auszuschließen" erläuterte Teammanager Jörg Schröder, der sich also weiter nach Verstärkungen umsieht.