Sparkassencup steigt in der Kurstadthalle

Bad Freienwalde (MOZ) Karl-Heinz Bolz, seines Zeichens bekennender Fan des Deutschen Volleyballmeisters Berlin Recycling Volleys und Vereinsvorsitzender des Klubs City of Mol Brunow in Personalunion, bereitet aktuell die mittlerweile 20. Auflage des Volleyball-Sparkassencups, der am 17. September gespielt wird, vor. Es ist ein Turnier für Freizeitmannschaften. Gespielt wird in der Formation 4/2, wobei zwei Frauen je Mannschaft Pflicht sind oder aber ein Spieler das Alter von55 Jahre überschritten haben muss. Allerdings muss dennoch eine Frau pro Team auf dem Feld stehen. Es entscheidet die Reihenfolge der Startmeldungen und erfolgten Einzahlungen. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 40 Euro. Bei acht Mannschaften wird die Teilnehmerliste geschlossen. Treffpunkt ist am 17. September ab 9.30 Uhr die Kurstadthalle am Freibad.