Die "Goldene Ananas" geholt

Strausberg (MOZ) Die Ruder-Bundesliga gab bei ihrer dritten Station ihr einziges Gastspiel in Nordrhein-Westfalen. Vor der Sommerpause war der Aasee in Münster Austragungsort für die Sprintrennen der Männer-Achter. Der Secuinfra-Achter Rüdersdorf-Pirna holte Platz vier.

In der neunten Saison gastierte der Ligazirkus bereits zum achten Mal auf dem idyllisch gelegenen Stadtsee. Hier fand 2009 der erste Renntag überhaupt in der Ligageschichte statt und hat sich seither zum "Wohnzimmer" der Liga entwickelt. NRW ist Achterland. Alleine elf der 30 teilnehmenden Achter kommen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland.

Der "Sparda-Bank-Renntag" der Ruder-Bundesliga (RBL) startete verheißungsvoll für den Secuinfra-Achter Rüdersdorf-Pirna. Eine Zeit von 53,6 Sekunden auf der knapp 350 Meter langen Sprintstrecke bedeutete zu Beginn des Tages Platz zwei im Zeitfahren und somit eine gute Ausgangsposition für die weiteren Rennen. Das anschließende Achtelfinale gegen den TK-Achter aus Dresden wurde souverän gewonnen. Auch das Rennen gegen den Waldsee-8er aus Baden-Württemberg im Viertelfinale endete mit einem deutlichen Sieg für Rüdersdorf.

Die Top Vier waren an diesem Tag das Ziel. Dieses wurde bereits mit dem Sieg im Viertelfinale erreicht. Nun ging es im Halbfinale gegen das starke Boot aus Hannover. Bei einem harten Kopf-an-Kopf Rennen musste sich der Secuinfra-Achter hier geschlagen geben. Das kleine Finale gegen den Achter aus Witten um Platz drei wurde trotz guten Starts am Ende verloren. "Wir sind gut in den Renntag gestartet und haben unser Minimalziel Platz vier erreicht", sagte Teamchef Benjamin Kawalle.

Nach den drei Renntagen in Frankfurt am Main, Hamburg und Münster steht der Secuinfra-Achter auf Platz vier der Tabelle. Ob eine bessere Platzierung möglich ist, wird sich beim kommenden Renntag in Leipzig am 19. August zeigen. Dieser Renntag ist zugleich der Höhepunkt im Bundesligakalender, denn hier werden die Abendrennen unter Flutlicht ausgefahren. Aufgrund der Distanz Rüdersdorf - Leipzig sind alle Fans herzlich eingeladen den Secuinfra-Achter an der Strecke zu unterstützen.

Bereits am 5. August, in der Zeiet von 12 bis 19 Uhr, findet der legendäre Achtersprint "König vom Kalksee" auf dem Gelände des Rüdersdorfer Rudervereins statt. Interessierte und Sportbegeisterte sind recht herzlich eingeladen, den heimischen Achter zu unterstützen.

Parallel findet an diesem Tag am Ufer des Rüdersdorfer Kalksees ab 15 Uhr auch das diesjährige Sponsorentreffen beim Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge statt.

Zwischenstand 2. Bundesliga: 1. Melitta-Achter Minden "Team Black" 34 Punkte, 2. Ruder-Club Witten Achter 33, 3. Maschseeachter Hannover30, 4. Secuinfra Rüdersdorf-Pirna 25, 5. Münster-Achter 24, Waldsee-8er 20, 7. Sparkasse-Hameln-Weserbergland-Achter 19, 8. Salzland-Achter Bernburg 17, 9. Rhein-Ruhr-Sprinter Duisburg/Düsseldorf 11, 10. Travesprinter Lübeck 11, 11. TK-Achter Dresden 7, 12. Ruder-Club Allemannia von 1866 3