13-Jährige und Baby bei Unfall verletzt

Fürstenberg (GZ) Zu einem Verkehrsunfall auf der L 15 am Abzweig Altthymen wurde die Fürstenberger Feuerwehr am Dienstag gegen 16.45 Uhr gerufen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich zehn Minuten zuvor ein Auffahrunfall ereignet. Eine 38-jährige Fahrerin musste mit ihrem Renault in Höhe Chausseehaus verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 29-jährige Fahrer eines Audi übersah dies offenbar und fuhr auf das bereits vor ihm stehende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden - insgesamt 19 000 Euro. Die Fahrerin stand unter Schock und klagte über Nackenschmerzen. Die 13-jährige Tochter der Frau klagte ebenfalls über Schmerzen. Im Fahrzeug befand sich zudem ein zwei Monate altes Mädchen, bei dem Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Alle Drei wurden ins Krankenhaus Templin gebracht.