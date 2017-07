Germania startet Vorbereitung

artikel-ansicht/dg/0/

Los ging es mit einem Lauf vom Sportplatz an der Schöneicher Babickstraße nach Rahnsdorf und zurück über etwa 25 Minuten. Dem folgten Arbeit mit dem Ball in einem kleinen Spielchen und organisatorische Dinge. In der Regel stehen in den ersten vier Wochen jeweils dreimal Training und ein Testspiel auf dem Programm. "Wir wollen die fitteste Mannschaft in der Liga werden", gab Cheftrainer seinen Mannen am Ende einer kurzen Ansprache mit auf den Weg.

Nach dem freiwilligen Rückzug der ersten Mannschaft aus der NOFV-Oberliga Nord wird diese in der neuen Saison in der Landesliga starten. Mit Torwart Chris Küter und Stürmer Alexander Schadow sind nur noch zwei Akteure aus dem ehemaligen Oberliga-Kader dabei. Dafür ist die komplette Zweite der Germania zusammengeblieben, die in der abgelaufenen Saison bereits in der Landesliga gespielt hat.

Dieses Team hatte René Kanow als Cheftrainer in der Saison 2015/16 zum Staffelsieg in der Landesklasse Ost und somit zum Aufstieg geführt. Danach wechselte der Rahnsdorfer zum Berlin-Ligisten Adlershofer BC, was seine Premiere als Trainer einer ersten Männermannschaft bedeutete. Und nun ist er "froh, wieder zu Hause zu sein".

Dem 46-Jährigen steht als Co-Trainer Jens Rocho zur Seite, der zugleich Vorstand bei der SV Germania ist. Zum Trainerstab gehören auch Dennis Pflume, Maximilian Petersik (Torwarttrainer) und der bisherige Spieler-Trainer Paul Mitscherlich, der sich aber wieder hauptsächlich auf das Fußballspielen konzentrieren will.

Für das Team von Germania Schöneiche II, das in der Ostbrandenburgliga den Neuanfang startet, wird derzeit noch ein Trainer gesucht. In der Mannschaft werden wohl vor allem A-Junioren spielen, aber auch Akteure aus der Ü35. Bis ein Coach gefunden wird, trainiert Kanow Erste und Zweite gemeinsam in der Vorbereitung.

In der Landesliga Süd dürfte die erste Mannschaft durchaus gut mithalten können. Das Potenzial dazu ist da, wie die abgelaufene Saison gezeigt hatte. "Klar, es wird nicht einfach, doch ich kenne die Mannschaft ja bereits einige Jahre. Die Jungs und der Trainerstab werden gemeinsam versuchen, das Beste dafür zu geben", sagt René Kanow.

Noch gut vier Wochen ist Zeit für die Vorbereitung, ehe im Landespokal (12.August) das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm steht. Bis dahin will Germania Schöneiche fünf Testspiele sowie ein Turnier in Wriezen (29.Juli) bestreiten. Das erste Testspiel stand bereits Mittwochabend (nach Redaktionsschluss dieser Seite) gegen Regionalligist Energie Cottbus an. Die weiteren Termine: Sonnabend, 13Uhr, Grün-Weiss Ahrensfelde, 21. Juli, 19.30Uhr, Eintracht Miersdorf/Zeuthen, 2.August, 19Uhr, Stern Kaulsdorf, 5.August, 14Uhr, Blau-Weiß Mahlsdorf - alle daheim.