Versteigerung in Zehdenick: Gebote im Sekundentakt

Neben 44 Fahrrädern waren noch diverse Kleinteile im Angebot, und die wurden vor den Rädern an den Mann oder die Frau gebracht, beziehungsweise der Versuch wurde unternommen. Geldbörsen und Schutzhüllen für Mobiltelefone erwiesen sich beispielsweise als echter Ladenhüter. Mehr Glück hatten die Verwaltungsmitarbeiter bei weiteren Artikeln. Was die Leute so alles verlieren oder vergessen und nicht aus dem Fundbüro abholen, darüber wunderte sich so mancher Teilnehmer.

Da war beispielsweise ein Motorradhelm, der für fünf Euro wegging und ein Metallkoffer, für den zehn Euro erzielt wurden. Diverser Modeschmuck, ein Füller und Strickjacke waren günstiger zu haben. Mehr als einen Euro Startgebot musste der jeweils einzige Interessent nicht locker machen. Ein wahres Bietergefecht mit mehreren Teilnehmern entbrannte dagegen um einen Ring - kein schnöder Modeschmuck, sondern aus echtem Gold, 580er Gold laut eines Stempels. Startpreise fünf Euro. Von da an ging es im Sekundentakt und Ein-Euro-Schritten bis auf 35 Euro, und weiter in Fünfer-Schritten bis auf 50Euro, bevor niemand mehr bot und Rainer Lehmann den Zuschlag erteilte. Einen Hammer ließ er aber nicht auf das Pult niederknallen. Stattdessen bediente er sich eines Stiftes, um den Bietenden zu signalisieren, dass ihr Gebot registriert wurde.

Doch die insgesamt 35 Kleinteile sollten nur das Vorgeplänkel sein für die Fahrradauktion, auch in finanzieller Hinsicht. Schon zur Halbzeit hatte diese nämlich 735 Euro in die Zehdenicker Stadtkasse gespült.

Manchmal war aber echte Überzeugungsarbeit zu leisten. "So schlecht sieht das doch gar nicht aus", versuchte Rainer Lehmann den Leuten auch Räder schmackhaft zu machen, deren Vorbesitzer oftmals etwas an der Pflege gespart hatten.

Fast von selbst verkaufte sich dagegen ein Elektro-Dreirad, trotz eines leicht lädierten Hinterrades. Für ähnliche Modelle, auch ohne elektrische Fahrhilfe, werden neu schon mal vierstellige Summen aufgerufen. Unkundige Auktionsteilnehmer raunten aber überrascht, als die Gebote die 200 Euro-Marke durchbrachen. Schluss war dann erst bei 350 Euro. Aber leistet der Motor auch die beworbene Unterstützung? Wie für alle Artikel galt: Gekauft wie gesehen. Der neue Besitzer wird das selbst herausfinden müssen. Vorheriges Ausprobieren war nicht erlaubt. Dazu war es auch viel zu eng im Flur, in dem die Räder vor der Auktion dicht an dicht aufgereiht zu besichtigen waren.