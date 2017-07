Trump verteidigt seinen Sohn in E-Mail-Affäre

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Der in der Russland-Affäre stark in Bedrängnis geratene US-Präsident Donald Trump hat seinen Sohn wegen dessen E-Mail-Enthüllungen verteidigt. Trump Jr. hatte gestern in einem Interview des Senders Fox News seine Kontaktaufnahme zu einer russischen Anwältin im Wahlkampf gerechtfertigt. Er hatte jedoch auch eingeräumt, dass er die Angelegenheit heute anders handhaben würde. «Mein Sohn hat gestern einen guten Job gemacht. Er war offen, transparent und unschuldig», schrieb Trump auf Twitter.