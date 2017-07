Lieber drittes Gleis als Kreisgebietsreform

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Am Dienstag hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler im Kulturhaus Johannes-R.-Becher mit rund 40 Gästen über die Verbesserung des Regionalverkehrs, infrastrukturelle Probleme und den Breitbandausbau diskutiert. Daneben referierte er zum Bundestagswahlprogramm der CDU sowie zur Zukunft für die Europäische Union. Lachend hatte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Roger Lewandowski die Zuhörer einleitend ermuntert: "Er will gewählt werden - aber wofür steht er? Fragen Sie ihn richtig aus!"

Gewohnt kurzweilig gab Feiler einen Abriss über seine Arbeit in den Bundestagsausschüssen "Finanzen" und "Angelegenheiten der Europäischen Union". Sich dabei um die Belange der Menschen in seinem Wahlkreis zu kümmern, sei für ihn indes sehr wichtig.

"Schwierig zu sagen, was ich in den letzten vier Jahren für Falkensee und den Landkreis Oberhavel getan habe. Eine Straße beispielsweise ist etwas Greifbares, Sichtbares. Was man nicht sehen kann, sind die alltäglichen Dinge, die aber entsprechende Wirkung zeigen." Dazu gehört etwa das im vergangenen Jahr beschlossene "Registrierkassen-Gesetz", zu dem Feiler als Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion beigetragen hatte und mit dem künftig Steuerausfälle von bis zu zehn Milliarden Euro jährlich verhindert werden sollen. "Und welchen Spitznamen hat mir dieses Gesetz eingebracht? Richtig - "Kassen-Feiler'!" würzte der gebürtige Niedersachse seinen Vortrag mit der ein oder anderen Anekdote.

Berufspendler seien im Wahlkreis, der den Landkreis Oberhavel und im Havelland die Städte Falkensee und Ketzin sowie die Gemeinden Brieselang, Dallgow-Döberitz, Schönwalde/Glien und Wustermark umfasst, ein großes Thema. Es fehle ein Gesamtkonzept. Feiler hat deshalb gemeinsam mit Dr. Frank Steffel, Berliner CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Reinickendorf, einen 10-Punkte-Plan für Oberhavel-Reinickendorf erarbeitet, in dem beide ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrsanbindung vorschlagen, das ein Modell für die gesamte Region sein soll. Neben einer erhöhten Taktung geht es dabei um den Bau von Radwegen und Pendlerparkplätzen.

Zur besseren Verkehrsanbindung im Havelland wirbt Feiler für den Bau von mindestens einem dritten Regionalbahngleis zwischen Berlin und Nauen. Eine S-Bahn-Verlängerung hätte aus Feilers Sicht eher nachteilige Auswirkungen für Brandenburg. "Wenn ich mir alle Möglichkeiten offen halte, wird nie etwas passieren", so Feiler. Ein Offenhalten dieser Entscheidung sei keine Option, sondern täusche lediglich über das Versagen der Landesentwicklungsplanung hinweg. "600 Millionen Euro sollen jetzt in diese hirnrissige Kreisgebietsreform versenkt werden - dieses Geld sollte stattdessen für ein drittes Gleis nach Nauen verwendet werden." Einfach gesagt, aber unterschiedliche Themen.

Dass die Akteure vernünftig miteinander reden mögen, wünscht sich Feiler. Auch mit Blick auf die Nordumfahrung könne die Entwicklung längst weiter fortgeschritten sein, wenn eine Einigung in der Kommune angestrebt würde.

Geld sei im übrigen beim Bund genügend vorhanden, etwa für infrastrukturelle Maßnahmen. "Ich laufe sinnbildlich mit einem Scheckbuch von 500 Millionen Euro herum", scherzte Feiler. Problematisch sei vielmehr, dass das Land keine Planungskapazitäten und entsprechend auch keine fertigen Projekte vorzuweisen habe. "Wir werden das Geld nicht los!"

Zur Daseinsvorsorge gehört für Feiler auch der Ausbau des Breitbandnetzes. "Ich hoffe, das Havelland kommt in das Förderprogramm."