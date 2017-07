Prehm/Tobolt segeln zur Berliner Meisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MZV) Besser hätte es für die Cadet-Crews der Regatta-Segler Neuruppin (RSN) am Wochenende auf dem Wannsee nicht laufen können. Jaqueline Prehm und Vorschoter Timon Tobolt holten sich den ersten Landesmeisterschaft-Titel in diesem Jahr. Fünf Wettfahrten hatte der Segler Club Gothia als Veranstalter ausgeschrieben. Vier davon wurden bereits am ersten Tag gesegelt.

Gute Laune trotz Flaute: Die jungen RSN-Segler warteten am Sonntag auf dem Schlauchboot vergeblich auf mehr Wind. Es gab keine Wettfahrt mehr, jedoch vier am Vortrag.

Schöner Wind mit drei bis vier Windstärken versprach spannende Rennen. Bereits in der ersten Wettfahrt lieferten sich Prehm/Tobolt mit den Zeuthenern Franz Erpenbeck/Maximilian Wood einen harten Zweikampf. Erst kurz vor dem Ziel, nach zwei Up- and Down-Kursen zogen die Zeuthener an der RSN-Crew vorbei. Platz zwei für die Neuruppiner. Beim Start zur zweiten Wettfahrt drehte plötzlich der Wind, und die RSN-Talente fanden sich erst einmal am Ende des Feldes wieder. Doch sie kämpften sich noch auf Platz sechs vor. Die Zeuthener siegten abermals.

"Hey, Kopf hoch, weiter locker segeln! Denkt daran, ab vier Wettfahrten gibt es einen Streicher", motivierten das Trainergespann Pawlowski-Hegermann/Dieter Tonhauser ihr Spitzenteam. Dann der große Schreck beim Start des dritten Rennens. Der Wettfahrtleiter zog gleich nach dem Start die Flagge "Einzelrückruf". Es war Jaqueline Prehm, die etwas zu früh angezogen hatte. Zurück zur Startlinie. Und dann begann das RSN-Team eine grandiose Aufholjagd. Bereits an der ersten Tonne lag es auf dem dritten Platz. Auf der Spinnaker-Strecke zum Lee-Gate holte es sich Position zwei. In der zweiten Runde deklassierten Prehm/Tobolt dann ihre schärfsten Konkurrenten und gingen mit großem Vorsprung ins Ziel. "Na, es geht doch", jubelten die Neuruppiner Trainer ihren Schützlingen zu. Ein besonderes Lob gab es für Vorschoter Timon Tobolt, "der hervorragend den Spi gesegelt hatte", so die Coaches.

Viele Teams stöhnten, als sie hörten, dass noch eine Wettfahrt gestartet wird. Aber nicht das RSN-Team. Hochmotiviert setzte es sich gleich nach dem Start vom Feld ab. Runde für Runde wurde der Vorsprung vergrößert. Sieg. Für die Zeuthener blieb nur Platz zwei. Die Neuruppiner lagen in der Gesamtwertung punktgleich vorn. Der zweite Regatta-Tag musste die Entscheidung bringen. Für einen fünften Start gab es nicht mehr genug Wind. Das Ergebnis vom Vortag hatte somit Bestand. Der Berliner Meistertitel ging nach Neuruppin. Mit ihrem Sieg eroberte die RSN-Crew gleichzeitig Platz eins in der Deutschen Cadet-Rangliste.

Felix Mosebach/Max Teichmann waren mit ihrem neunten Platz genauso zufrieden wie Richard Fuchs und Nano Teichmann. Schwester Clara Fuchs mit ihrer neuen Vorschoterin Carla Grau, die zum ersten Mal an einer Regatta teilnahm, belegten am Ende Platz 13.

Die RSN-Teams haben nun bereits die Vorbereitung auf die Cadet-Weltmeisterschaft in Bruinisse Holland aufgenommen.