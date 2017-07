Bald mehr als 900 Gymnasiasten

artikel-ansicht/dg/0/

Mit fünf neuen 7. Klassen und einer 5. Klasse, insgesamt 160 neuen Schülern, dürfte die Schülerzahl des Strausberger Theodor-Fontane-Gymnasiums erstmals über 900 steigen. Viel mehr sollten es dann aber nicht mehr werden, bremst Direktorin Marieta Gruber hochfliegende Erwartungen: "Sonst brauchen wir wieder eine Außenstelle, denn hier stoßen wir im nächsten Jahr an unsere räumlichen Grenzen."

116 Reifezeugnisse hat sie zum Ende des Abi-Jahrgangs 2017 übergeben. Vier junge Damen - Eva Steinz, Kassandra Langguth, Paula Meißner und Franziska Frenzel - haben ein glattes Einser-Abitur hingelegt, Paula Klinke hat einen Durchschnitt von 1,1 auf dem Zeugnis. Und das nach zwei schriftlichen Mathe-Prüfungen ...

Der Stress und die Anstrengungen des zurückliegenden 25. Jahrgangs des Strausberger Gymnasiums sind der Direktorin noch anzumerken. Dass ihren erfahrenen Mathematiklehrern vom Bildungsministerium nachgesagt wurde, sie könnten den Rahmenplan nicht richtig interpretieren, wurmt sie nach wie vor. Dabei steht längst ein anderer schulinterner Rahmenplan auf der Agenda, im nächsten Schuljahr wird er erstmals unterrichtswirksam: "Es geht um fächerübergreifenden Unterricht innerhalb der Jahrgangsstufen. Komplexe Themen werden aus der Perspektive der verschiedenen Fächer bearbeitet." Es werde 13 Themenkomplexe geben, die an diesen Thementagen im Mittelpunkt stehen. Dieses Aufbrechen von Schubladendenken korrespondiert mit den sich wandelnden Anforderungen der modernen Wissenschafts- und Arbeitswelt. Und es stellt heute schon neue Anforderungen an die Fachlehrer.

Einschließlich der neun Referendare sind es 76 Lehrkräfte, mit denen die Direktorin im neuen Schuljahr planen kann. Die kontinuierliche Ausbildung des Berufsnachwuchses gehört ganz natürlich dazu. Marieta Gruber ist außerdem froh darüber, dass sie für die Schüler- und Klassenzahlen im neuen Schuljahr genügend Stellen hat, und "dass das Theodor-Fontane-Gymnasium nicht nur von Schülern, sondern auch von Lehrern gern angewählt wird".

Für die 26 Plätze der neuen 5. Klasse, die Leistungs- und Begabungsklasse, gab es 38 Bewerbungen. Sie mussten eine Notensumme von 5 in den drei Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch bzw. Sachkunde nachweisen, ein Gutachten mit der entsprechenden Empfehlung vorlegen und mehrere Tests absolvieren, so einen über die komplexe Denkfähigkeit unter Zeitdruck.

Dieser Tage sind die Fremdsprachenlehrer besonders in den 8. Klassen eingebunden, um den schulinternen Fremdsprachenwettbewerb vorzubereiten. Auf den Fluren und auf dem Hof hört man Instrumente und Gesang. Am Freitag werden die Programme auf dem Theaterboden präsentiert und von einer Jury bewertet. Im Herbst, am Tag der internationalen Sprachen, werden die Sechstklässler der Region zum Programm eingeladen.