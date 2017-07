Für breite Bürgersteige fehlt Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Wer bei der Anliegerversammlung am Dienstagabend im Kurtheater genaue Zahlen erwartete, wurde enttäuscht. "Wir sind in der Phase der Vorplanung", erklärte Anne-Katrin Seehaus vom Landesbetrieb Straßenwesen. Sicher ist, dass die Ortsdurchfahrt in mehreren Bauabschnitten "grundhaft ausgebaut" werden soll. "Grundhaft" bedeutet, dass die komplette Fahrbahn, einschließlich Gehweg und Straßenlampen herausgerissen und neu aufgebaut wird.

Weil die Bundesstraße 158 im Bundeswehr-Grundnetz enthalten sei, müsse die Straßenbreite von mindestens 7,30 Meter eingehalten werden, erklärte Anne-Katrin Seehaus. Insofern bleibe die bisherige Straßenbreite von 7,50 Meter erhalten.

Die teilweise nur 60 Zentimeter breiten Gehwege könnten daher nur geringfügig vergrößert werden, die normale Breite von 1,50 Meter sei nicht möglich. Mehr Platz sei nicht vorhanden, bedauerte Anne-Katrin Seehaus. Die Privatgrundstücke werden nicht angetastet. Für einen gesonderten Radweg ist kein Platz. Er wird daher am rechten Rand der Fahrbahn markiert.

Die Fußgängerampel an der Schule werde ab-, vermutlich nicht mehr aufgebaut und durch eine Mittelinsel ersetzt. Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Märkisch-Oderland sehe wegen der geringen Auslastung der Ampel keine mehr vor, so die Mitarbeiterin des Landesbetriebs Straßenwesen. Auf die Frage von Andreas Unterberger vom Schloss Neuenhagen, wie das Tempo der Fahrzeuge reduziert werden könne, wusste die Mitarbeiterin keine Antwort. Der Landesbetrieb müsse die Straßenbreite erhalten. Gesenkt werde das Tempo nur durch Inseln beziehungsweise die Einengung an den Ortseingängen sowie künftig durch die Mittelinsel an der Schule. Weitere Möglichkeiten sehe sie nicht, sagte Anne-Katrin Seehaus. Die Fahrbahn wird in Asphalt, die Gehwege in Betonpflaster ausgeführt.

Der Regenwasserkanal werde nicht mehr unterm Gehweg, sondern künftig in der Straße verlegt. Anne-Katrin Seehaus will nun wissen, welche Anlieger ihr Regenwasser auf ihrem Grundstück versickern und wer an die Leitung angeschlossen werden soll. Nimmt die Leitung nur das Regenwasser der Straße auf, zahlt sie der Bund. Wer angeschlossen werden will, wird anteilig an den Kosten beteiligt. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, übernimmt der Bund die Baukosten für die Fahrbahn. Die Stadt Bad Freienwalde trägt die Investition für Gehweg, Straßenbeleuchtung und Grünanlagen. Für die 1,5 Kilometer lange Strecke kalkuliert die Stadt aktuell mit 1,1 Millionen Euro.

Die 78 Anlieger der Ortsdurchfahrt, zahlen je 60 Prozent Anteil für Gehweg und Grünflächen sowie 60 Prozent für die Straßenlampen. Rainer Texdorf, Fachdienstleiter Stadtentwicklung und Tiefbau der Stadt Bad Freienwalde, geht nach aktuellem Stand von 2,76 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche aus.

Die Planung für die Schmutzwasserentsorgung stellte Rainer Schönberg vom Technischen Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur Bad Freienwalde vor. Neuenhagen liege auf der Grundmoräne der Saale-Weichsel-Eiszeit, erklärte der Ingenieur. Durch die hügelige Landschaft verfüge der Ort über keine freie Vorflut. Schmutzwasser könne nicht ohne technische Hilfsmittel entsorgt werden. Daher benötige der Ort ein Hauptpumpwerk sowie zwei Nebenpumpwerke in der Freienwalder Straße und in der Straße Am Walde. Das Technische Büro sei beauftragt worden zu überprüfen, ob es in Neuenhagen überhaupt möglich ist, das Schmutzwasser zentral in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu entsorgen. "Es ist technisch möglich", sagte Rainer Schönberg.

Die Neuenhagener machten deutlich, dass sie nicht gewillt seien, anteilig die Kosten dafür zu tragen. "Die Sinnhaftigkeit einer solchen technischen Ausführung halte ich für schlichten Unsinn", kritisierte ein Bürger, der sich für eine dezentrale Lösung aussprach.

Johannes Schwanz, Geschäftsführer des Trink- und Abwasserverbandes Barnim-Oderbruch (TAVOB), betonte, dass der Verband dem Solidarprinzip unterliegt und die Baukosten übernimmt. "Ganz gleich, wie teuer die Investition ist, die Gebühren und Anschlussbeiträge ändern sich nicht", sagte Schwanz. Der Verband zeichne sich durch seine hohe Preisstabilität aus, er habe seit 20 Jahren die Gebühren nicht erhöht.

Sollten die Neuenhagener an den Gruben festhalten, werden sie bald auf ihre Dichtigkeit hin überprüft, mahnte Johannes Schwanz. Bisher blieben sie wegen des geplanten Anschlusses an die Kläranlage verschont. Zudem müssten die Absaugstutzen an die Grundstücksgrenze verlegt werden, so Schwanz. Auf Bitten von Andreas Unterberger sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) einen Kostenvergleich von zentraler und dezentraler Entsorgung einschließlich der Kosten für eine Grube zu.