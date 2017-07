Zusätzliche Stimmen für St. Marien

artikel-ansicht/dg/0/

Mehr als 200 Stufen führen zu den Glocken von St. Marien hinauf. Dort hängen sie auf zwei Etagen. Die beiden Kleinen, Hedwig und Adalbert - wobei klein bedeutet, dass die beiden je 1,7 bzw. 2,85 Tonnen auf die Waage bringen -, schwingen in Ost-West-Richtung, Osanna (5,4 Tonnen schwer) und Maria (4,12 Tonnen) in Nord-Süd-Richtung. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, stattet Helmuth Labitzke ihnen gern einen Besuch ab. "Es ist immer wieder eine Freude hierher zu kommen und die Glocken zu sehen", sagt der 72-jährige Pfarrer im Ruhestand, der noch bis Mitte Juni der Vorsitzende des Förderkreises der St. Marienkirche war. Das Amt hat er an Reinhard Richter abgegeben, ist aber nach wie vor im Vorstand aktiv.

Dessen nächstes großen Projekt ist die Wiederherstellung des Uhrschlaggeläuts der Marienkirche. Denn was seit dem Jahre 2000 zu jeder Viertelstunde erklingt, ist lediglich ein elektronischer Uhrschlag. "Leute, die musikalisch sind, finden den Klang schrecklich. Er ist einfach sehr durchdringend", sagt Helmuth Labitzke. Nachdem das liturgische Geläut Pfingsten 2014 in Dienst gestellt wurde, hätten viele Frankfurter gedacht, dass damit auch der elektronische Uhrschlag ersetzt würde. "Das war ein Irrtum", betont Helmuth Labitzke. Die Uhrschlagglocken waren in dem damaligen Projekt, dass mehr als eine halbe Million Euro kostete und mit Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Oder-Spree verwirklicht werden konnte, gar nicht enthalten. Die großen Glocken aber seien für das liturgische Läuten zuständig - zu besonderen Gottesdiensten, Andachten und Höhepunkten im Stadtleben. Täglich im Einsatz sind nur Adalbert um 12 Uhr mittags sowie Hedwig zum Abendgeläut um 18 Uhr.

Dennoch sei es der Wunsch vieler Frankfurter, sagt Helmuth Labitzke, auch das historische Uhrschlaggeläut wiederherzustellen. "Der Förderverein will sich dieser Aufgabe gern stellen und hofft dabei wieder auf die Spendenbereitschaft und Großzügigkeit der Frankfurter." Neuen Schwung hat die neue Spendenaktion durch Oberbürgermeister Martin Wilke bekommen, der anlässlich seines 60. Geburtstages am 7. Juni alle Gratulanten gebeten habe, statt Geschenke eine zweckgebundene Spende auf das Konto des Fördervereins zu überweisen. "Bis Ende Juni gingen rund 4000 Euro ein", freut sich Helmuth Labitzke, damit sei die Gesamtsumme auf 17000 Euro angewachsen. Nach einer ersten sehr groben Schätzung geht der Förderverein von Gesamtkosten in Höhe von rund 60000 Euro aus. Die detaillierten Planungen für die Umsetzung des Projekts sollen jetzt beginnen. Beim Hansestadtfest Bunter Hering will der Verein an seinem Stand über die Aktion informieren und um weitere Spenden werben.

Ulrich-Christian Dinse, der Leiter der hiesigen Denkmalschutzbehörde, geht davon aus, dass neue Uhrschlagglocken stark von ihrem historischen Vorbild abweichen werden. Das historische Geläut habe aus sechs Großglocken bestanden, erklärt er, von denen zwei mithilfe eines Schlaghammers den Uhrschlag erzeugten. Reine Uhrschlagglocken seien wesentlich kleiner und hätten mit 100 bis 200 Kilogramm nur ein Bruchteil des Gewichts einer Großglocke. Unbekannt ist, wie die Glocken von St. Marien einst geklungen haben mögen. "Dazu gibt es keine Überlieferungen", so Ulrich-Christian Dinse. Für den Klang des liturgischen Geläuts wurde vom Schlagton der erhalten gebliebenen und restaurierten Mittelglocke Maria ausgegangen. Sie war durch eine Ironie des Schicksals vor der Zerstörung beim großen Kirchenbrand im April 1945 bewahrt worden, indem sie bereits 1942 abgenommen wurde, um für die Rüstungsproduktion eingeschmolzen zu werden. Sie überlebte auf einem Glockenfriedhof und kehrte 1949 an die Oder zurück. "Aufbauend auf dieses d-Geläut entstand ein harmonisches Quintett", so der oberste Denkmalschützer. Zusätzliche Glocken würden sich in diesen Klang einfügen.

Zu hören ist die Stimme von St. Marien übrigens wieder zum Stadtfest. Am Sonntag um 12 Uhr erklingt das liturgische Geläut, das laut Ulrich-Christian Dinse das größte im Land Brandenburgs ist, in seiner ganzen Mächtigkeit.

Spendenkonto: Sparkasse Oder-Spree, BIC: WELADED1LOS, IBAN: DE19 1705 5050 3810 3009 92, Verwendungszweck: Uhrschlag-Geläut