Beitragsfreie Kita: Linke begrüßt Entscheidung

Havelland (MOZ) Die Linke im Havelland hat die Entscheidung der SPD-Landtagsfraktion für den Einstieg in die elternbeitragsfreie Kita ab Herbst 2018 begrüßt. Die Sozialdemokraten hatten sich am Dienstag dazu entschlossen, den Weg dafür zu ebnen.

"Endlich ist es gelungen, den Koalitionspartner auf Landesebene von dieser wichtigen politischen Entscheidung zu überzeugen und somit eine Kernforderung der Linken umzusetzen. Ab Herbst 2018 soll für alle Kinder in Brandenburg ein Kitajahr kostenfrei sein. Mit diesem Einstieg in die elternbeitragsfreie Kita werden die Eltern, auch im Havelland, spürbar entlastet. Darüber hinaus ist es ein weiterer Schritt hin zu wirklich kostenfreier Bildung", sagten die beiden Kreisvorsitzenden Susanne Schwanke-Lück und Hendrik Öchsle.

Erst im März hatte Die LINKE in Brandenburg auf ihrem Landesparteitag in Potsdam den Einstieg in die elternbeitragsfreie Kita ab August 2018 gefordert. "Dieses so wichtige Projekt ist nun auf den Weg gebracht. In der Kita beginnt die Bildung der Jüngsten. Und die darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern abhängig sein." Die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige aus Nauen ergänzt: "Für uns bleibt das Ziel einer beitragsfreien Bildung - von der Kita bis zur Hochschule. Auch der Landkreis kann dabei einen Beitrag leisten. Seit mehreren Jahren setzten wir uns im Kreistag für eine elternbeitragsfreie Schülerbeförderung ein. Diese Forderung steht weiter auf der Agenda, um Benachteiligungen abzubauen und Eltern zu entlasten."