Aufbau-Schwimmer sieben Mal auf dem Podest

Die SG Aufbau nahm mit vier Mädchen und vier Jungen teil, die sich intern dafür qualifiziert hatten. Über 50-m-Rücken, -Brust, -Freistil und den 25-m-Delphin beziehungsweise Delphinbeine wurden die besten Sportler des Landes gesucht.

Das Niveau war sehr hoch. Schwimmzeiten, die im Vorjahr zum Sieg beziehungsweise für die Medaillen ausreichten, reichten in diesem Jahr oft nicht für das Siegerpodest. So setzte sich Nora Bölicke (Jahrgang 2009) über 50-m-Freistil und 50-m-Rücken durch. Die 36,08 Sekunden im Freistil und die 41,73 Sekunden in der Rücken-Lage bedeuteten nicht nur Bestzeiten für Nora, sondern sie setzte sich damit auch auf Platz 1 in der DSV-Bestenliste. In der Rudolph-Wertung (dies ist die Punktetabelle zur altersgerechten Leistungsbewertung im Schwimmen) erreichte sie in beiden Disziplinen 18 von 20 möglichen Punkten. Die 50-m-Brust sowie die 25-m-Delphinbeine beendete Nora jeweils als Dritte.

Auch ganz oben auf das Siegerpodest konnte Finja Kleinert im Jahrgang 2008 klettern. Wie im Vorjahr entschied sie die 50-m-Rücken für sich. Für den Sieg war die persönliche Bestzeit von 42,26 Sekunden notwendig. Eine der engsten Entscheidungen gab es über 25-m-Delphin. Drei Sportler, die im selben Lauf starteten, schlugen nach 18,81 Sekunden an. Das Zielgericht entschied für Finja und so freute sie sich riesig über die Bronzemedaille (für die anderen blieb nur Platz 4 und 5).

Spannend waren die Staffelentscheidungen weiblich und männlich über 4x50 m Freistil. Da die SG Aufbau keinen männlichen Sportler im Jahrgang 2008 dabei hatte, konnten nur die Mädchen starten. Die Trainer setzten Nora als Startschwimmerin ein, es folgte Finja. Beide sollten versuchen, etwas Vorsprung für Marlene Kummer heraus zu schwimmen. Es gelang. Marlene verbesserte nochmals ihre persönliche Bestleistung und konnte an Karolin Philipp übergeben, die die Bronze-Medaille sicherte.

Die Aufbau-Jungen hatten etwas Pech. Viermal knapp Platz 4 waren die besten Platzierungen. Allerdings fehlen Trainingskilometer durch die Schließung der Inselhalle.

Ben Schmidt erreichte jeweils Platz 4 über 50-m-Rücken, -Brust und -Freistil. Ben Badorrek wurde Vierter über 50-m-Delphinbeine. Die beste Einzelplatzierung für Karolin Philipp im Jahrgang 2008 war auch ein vierter Platz über 50-m-Brust. Maximilan Kuschke erreichte als beste Leistung den fünften Platz über 50-m-Freistil, Marlene Kummer den 9. Platz über 50-m-Rücken und Arthur Pehle den 16.Platz über 50-m-Rücken.