Kegler verpassen Podiumsplatz

Eberswalde/Wandlitz (MOZ) Die Brandenburger Kegler gewannen in Bremen einen kompletten Medailliensatz. In den Einzelwettbewerben der Altersklassen Damen und Herren sowie Doppel und Mixed gingen jeweils 24 Keglerinnen und Kegler an den Start. Die besten 12 qualifizierten sich für die Finalrunde, was schon ein großer Erfolg ist. Im Juniorenbereich standen drei Brandenburger in der Finalrunde. Darunter auch Christopher Penz von Motor Eberswalde. Er sicherte sich nach einem packenden Endkampf den Deutschen Vizemeistertitel mit 903 Holz. Zu Gold fehlten ihm vier Holz. Die beiden anderen erspielten sich die Plätze sechs und acht.