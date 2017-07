Positives Saisonfazit

artikel-ansicht/dg/0/

Führt die Spielerrangliste in der Verbandsliga an: Der Frankfurter Roman Waczek hatte in der abgelaufenen Punktspiel-Saison an Einzelspielen eine Bilanz von 29 Siegen und drei Niederlagen. © Michael Benk

Die Tischtennisspieler des TTC Frankfurt blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die 1. Männermannschaft konnte als Aufsteiger in die Verbandsliga einen hervorragenden 2. Platz belegen. Nach dem Ausscheiden von Jakub Dziwosz, der wieder in Slubice spielen möchte, und Marcel Pluth, der sein Studium an der Viadrina beendet hat, stand die Frage im Raum, ob die verbliebenen Akteure weiterhin in dieser Liga antreten oder sich die Landesliga zurückziehen wollen. Aufgrund der guten Kontakte nach Gorzow, die über Roman Waczek laufen, konnte mit Kamil Rudomina die neue Frankfurter Nummer Eins gewonnen werden. Damit haben die Frankfurter auch in der kommenden Spielzeit ein leistungsfähiges Team zusammen.

Mit Rang vier und sechs haben die 2. und 3. Mannschaft in der 1. Landesklasse ihr gestecktes Ziel erreicht. Dabei sammelten die Nachwuchsspieler Pit Fischer und Lennard Bulla bei ihren Männer-Einsätzen wichtige Wettkampfpraxis. In der Jungen-Landesliga hielten die Oderstädter lange im Dreikampf mit Lindenberg und Werneuchen im Kampf um die Spitze mit und belegten den 3. Platz.

Den größten Erfolg konnte aber Pit Fischer feiern. Er kämpfte sich durch verschiedene Qualifikationsturniere, sodass er die höchste Stufe bei den Schülern A in Brandenburg erreichte. Der Lohn für seine fleißige Trainingsarbeit in den zurückliegenden vier Jahren ist, dass er es unter die besten zehn Spieler in seiner Altersklasse in die Verbandsrangliste schaffte. Außerdem hat er sich damit schon einen Platz bei den im Herbst stattfindenden Landesmeisterschaften gesichert.

Etwa 20 Spieler des TTC ließen am vergangenen Freitag die Saison mit einem lockeren Vereins-Turnier ausklingen. In einem gemeinsamen Wettkampf traten Aktive aus den Punktspielmannschaften, Freizeitspieler und Nachwuchsakteure gegeneinander an. Es wurden insgesamt drei Pokale in verschiedenen Kategorien ausgespielt. Zunächst wurden nach einer Setzliste fünf Gruppen gebildet und nach dem Prinzip "Jeder gegen Jeden" dort gespielt. Anschließend trafen die Besten der Gruppen in einer A-Kategorie aufeinander. Die anderen Sportler spielten dann nach der ermittelten Leistungsstärke den B- und C-Pokal aus.

Im Finale des A-Pokals standen sich Peter Kretzschmar und Hartmut Rehfeld gegenüber. In einem gutklassigen Match konnte sich der Kapitän aus dem ersten Team knapp mit 3:2 durchsetzen. Besonders hervorzuheben sind die beiden dritten Plätze von den aufstrebenden Nachwuchsspielern Pit Fischer und Lennard Bulla. Auf dem Weg ins Halbfinale bezwangen sie schon gestandene Spieler aus den Männermannschaften, ehe sie dieses Mal noch an den beiden Finalisten scheiterten. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis beide Spieler bei weiterhin fleißigem Training, ganz oben auf dem Treppchen stehen. Den B-Pokal sicherte sich Jörg Heidenreich gegen Tobias Nimptsch. Im C-Finale standen sich mit Carsten Spiegel und Noel Hahnert einer der ältesten und einer der jüngsten Spieler an der Tischtennisplatte gegenüber. Am Ende konnte der Jüngere den Pokal entgegennehmen.

In einer gemütlichen Atmosphäre ließen die Teilnehmer mit Gegrilltem, kühlen Getränken und Gesprächen den Abend ausklingen.