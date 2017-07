Im Heimstadion lediglich eine Partie verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) So ein bisschen glich die Saison des FC Schwedt einer Berg- und Talbahn: Starken Abschnitten mit zahlreichen Partien ohne Niederlage in Folge und Etappen ohne Erfolgserlebnisse wechselten sich ab. Gut, dass mit dem 4:2 im abschließenden Heimspiel gegen Vizemeister RSV Eintracht zumindest bei den - leider nur recht spärlich gesäten - Fans eine äußerst verheißungsvolle Erinnerung über die Sommerpause bleibt. Da zeigte das Team um Kapitän Nico Hubich wohl seine beste Saisonvorstellung.

Eher ernüchternd hatte es im August/September 2016 begonnen: In Zehdenick und Bernau wurde verloren, daheim gegen Petershagen/Eggersdorf gelang nur ein Remis und dazwischen lag auch noch die 0:6-Pokalklatsche ebenfalls gegen Staffelprimus FSV Bernau. Da war die Erleichterung richtig greifbar, als durch Patrick Büchners frühes Tor (4.) ein "dreckiges" 1:0 gegen Chemie Premnitz gelang.

Dieses war wiederum der Auftakt für sechs Partien in Folge ohne Niederlage (unter anderem 4:0 gegen Einheit Perleberg und 6:0 gegen die SG Michendorf). Dem 1:3 in Borgsdorf folgten noch einmal zehn Punkte aus vier Partien und somit Platz 6 zur Halbserie. Der Start in die Rückrunde war dann aber eher zum Fürchten: Sechsmal hintereinander konnte das Team von Marcus Erben nicht gewinnen, nur drei von möglichen 18 Punkten gelangen - logischerweise ging es abwärts in der Tabelle. Da kam das Nachholspiel zu Ostern gegen den SV Zehdenick gerade recht - das 2:1 leitete wieder eine Positivserie ein.

Bis zum Saisonende sollte nur noch ein Match verloren gegen - das Uckermarkderby in Prenzlau mit 1:4. Bis zur Pause sah es dort katastrophal für die Oderstädter aus, die dann zum Anschlusstreffer kamen, ehe ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. Wer weiß, wer weiß ...

In der Rückrunde reichte es dennoch nur zu Rang 8, aber insgesamt dann zum sechsten Platz und damit einer Verbesse-rung um drei Ränge gegenüber der Vorsaison. Was besonders auffiel: die enorme Heimstärke. Nur ein einziges Mal verlor man (2:3 gegen Bernau), viermal wurden die Punkte geteilt. Mit nur 14 Zählern fällt dagegen die Auswärtsbilanz bei nur drei Siegen deutlich magerer aus.

Wohl mit fast unverändertem Kader wird das Team die neue Saison 2017/18 angehen.

Einsätze/Tore: Tomasz Lapinski (30/8), Marcin Lapinski (29/16), Manuel Fuchs (29/ 3), Bartosz Klonowski (29/-), Philipp Ulrich (28/8), Matthias Liermann (27/3), Nico Hubich (26/4), Patrick Büchner (25/5), Silvio Pohlmann (25/1), Stephan Liermann (25/-), Marcel Freitag (18/1), Benjamin Lemke (17/1), Lukasz Kargol (16/1), Michal Adam-czak (15/6), Dawid Glubs (11/1), Robert Figur (10/-), Tomasz Adamczak (9/-), Niclas Kämke (5/-), Tofan Nawroozi (3/-), Tom Müller (2/-), Dustin Liebetrau, Lukasz Federowicz, Sven Lenz, Dustin Striemer (alle 1/-)