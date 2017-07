Polizeibericht Oranienburg vom 12.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588362/

Oranienburg. Sachschaden von rund 100 Euro haben Unbekannte am Wochenende an der Havelstraße verursacht. Sie hatten versucht, die Tür eine Geschäftshauses aufzuhebeln, was aber misslang. In das Geschäft schafften es die Diebe nicht.

Skoda gerammt

Oranienburg. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin hat am Montagmorgen in der Friedrich-Engels-Straße einen parkenden Skoda gerammt. Als Unfallursache gab sie an, einem plötzlich entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Der Sachschaden wurde auf rund 1 000 Euro beziffert.