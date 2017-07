Polizeibericht Schwedt vom 12.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde. Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Herzfelde und Wichmannsdorf sind am Montagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines VW Golf, in dem noch zwei Kinder saßen, hatte, als sie am Abzweig Kuhz auf eine andere Straße fahren wollte, einen VW Golf Plus nicht beachtet. Es kam zur Kollision. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Flucht mit demBöller-Wagen

Angermünde. Weil er in Deutschland verbotene Böller in seinem Wagen hatte, hat ein Mann in der Nacht zum Dienstag in Angermünde vor der Polizei Reißaus genommen. Die Beamten wollten seinen Renault Master gegen 23 Uhr in der Prenzlauer Straße zur Kontrolle stoppen. Der Mann aber hielt nicht an, fuhr auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes – und rannte weg. Die Tür ließ er offen und den Zündschlüssel stecken. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Radfahrerschwer verletzt

Schwedt. Ein Radfahrer ist am Montagmorgen im Kreisel in der Heinersdorfer Straße in Schwedt mit einem Suzuki kollidiert und schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte den Radler im Kreisverkehr laut Polizei übersehen. Rettungskräfte brachten den Radfahrer ins Klinikum.