Polizeibericht Eberswalde vom 12.07.2017

Eberswalde. Mit dem Schrecken davongekommen sind zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Angermünder Chaussee in Eberswalde. Ein Mann war mit seinem Nissan Almera am Montagnachmittag in Höhe der Tankstelle auf einen VW Golf aufgefahren, der laut Polizei verkehrsbedingt gehalten hatte. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Der Unfallverursacher durfte nicht weiterfahren, weil die Reifen seines Renaults Mängel aufwiesen.

Einbruchsversuch beim Putzen entdeckt

Ahrensfelde. Erst durch das Fensterputzen ist eine Frau in Ahrensfelde darauf gekommen, dass jemand in ihr Haus einbrechen wollte. Weil sie merkte, dass das Fenster nicht mehr richtig schließt, bestellte sie einen Monteur. Der erkannte, dass jemand versucht hatte, das Fenster aufzubrechen. Für die Frau blieb es beim Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Schankwagenverschwunden

Bernau. Einen 36 000 Euro teuren Schankwagen mit Kühlraum haben Diebe in der Nacht zum Montag in Bernau gestohlen. Der Anhänger, der mit einem Schloss gesichert war, verschwand vom Gelände einer Firma in der Rüdnitzer Chaussee. Der Diebstahl wurde am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr entdeckt.