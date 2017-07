Polizeibericht Freienwalde vom 12.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Auf der alten B167 in Höhe des Abzweigs Altranft sind am Dienstag gegen 8.30 Uhr ein Renault und ein Rover zusammengestoßen. Dabei erlitt die 60-jährige Fahrerin des Rover leichte Verletzungen. Laut Polizei war der 39-jährige Fahrer des Renault aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Für die Unfallaufnahme war die Streckeungefähr eine Stunde voll gesperrt. Schaden: zirka 5000 Euro.

Tresor gestohlen

Altlandsberg. Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in Altlandsberg in ein Büro an der Krummenseestraße eingebrochen. Sie durchsuchten den Raum und rissen den Tresor aus der Verankerung und stahlen ihn. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt.