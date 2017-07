Zwei wohlbekannte Interessenten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Beeskower Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat aus vier Bewerbern für den Weiterbetrieb des Bootshauses zwei in die engere Auswahl genommen. Im September haben beide Interessenten die Gelegenheit, ihre Konzepte zu konkretisieren, dann wird in der SVV abgestimmt.

Die beiden Interessenten für den Weiterbetrieb der Pension Bootshaus und der Ferienwohnungen im Schloss Krügersdorf ab Ende 2018 sind in Beeskow bekannte Gesichter: Kathrin Paul ist seit 2016 Geschäftsführerin des Tourismusvereins Spreeregion Beeskow-Schwielochsee. Sie will die Objekte gemeinsam mit ihrem baldigen Ehemann Christian Weckewitz und mit Conrad Müller weiterführen.

Auch Kerstin Schulze ist in Beeskow keine Unbekannte: Sie führte zehn Jahre lang die Gaststätte "Kirchenklause". Den betrieb des Bootshauses samt Ferienwohnungen in Krügersdorf will sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Udo Schulze gerne von Familie Köppen übernehmen.

Ilona und Norbert Köppen, die langjährigen Betreiber und "guten Seelen" des Bootshauses und der Ferienwohnungen im Schloss, stehen kurz vor dem Renteneintritt. Ihr Engagement für die Einrichtungen in den letzten Jahren wird von der Stadtverwaltung, von den Abgeordneten und auch von den Interessenten hervorgehoben und gewürdigt. Dennoch war es aufgrund des Saisonbetriebs nicht möglich, das Bootshaus samt Ferienwohnungen kostendeckend zu betreiben. Rund 20 000 Euro musste die Stadt jährlich zuschießen, um auf die schwarze Null zu kommen, wie Stadtkämmerer Steffen Schulze bestätigt. Daher wird von den künftigen Betreibern, egal, auf wen die Wahl letztlich fällt, erwartet, einen deutlichen Umsatz-Zuwachs zu erzielen.

Katrin Paul würde, wenn die Wahl auf sie und ihre Projektpartner fällt, den Job beim Tourismusverein aufgeben und das Bootshaus samt Ferienwohnungen als Unternehmerin leiten. "Natürlich würden wir als Einrichtung Mitglied im Tourismusverein bleiben." Sie wolle am Konzept der kostengünstigen Übernachtungen festhalten. Zusätzlich wolle sie mit ihren Partnern Komplettangebote schnüren. Als Beispiele nennt sie Tagesausflüge, Outdoor-Pakete, Thementage, etwa zur Fischerei. "Wir müssen Erlebnisfaktoren schaffen". Die Touristikerin weiß, dass das Bootshaus im Jahresschnitt nur zu 20 Prozent ausgelastet ist. Der Brandenburg-Schnitt für vergleichbare Unterkünfte liege bei 32 Prozent: "Da ist noch Luft nach oben". Als Lösung schwebt ihr eine Verlängerung der Tourismus-Saison durch wetterunabhängige Angebote vor. Ein Raum im Bootshaus solle den Betreibern vorbehalten sein, damit diese bei Belegung rund um die Uhr vor Ort erreichbar sind.

Auch das Ehepaar Schulze möchte den Pensionsbetrieb fortsetzen. "Wir müssen an der Umsatzschraube drehen", sagt Udo Schulze. Seiner Ansicht nach müsse die Werbung erheblich verbessert und vor allem modernisiert werden. "Wir würden verstärkt in den sozialen Medien werben." Ein Schwerpunkt der Angebote sei "gesunde Ernährung" inklusive Frühstück in den Varianten "vegan" und "vegetarisch". Schließlich habe sich seine Frau Kerstin nach 20 Jahren Erfahrung in der Gastronomie und Hotellerie in den letzten Jahren zur Seminarleiterin für gesunde Ernährung fortgebildet. Entsprechende Seminare könnten gerade auch im Winter, wenn das Bootshaus nur spärlich ausgelastet ist, angeboten werden: "Zum Beispiel eine Woche Fastenwandern". Udo Schulze würde, falls die Wahl der Abgeordneten auf seine Ehefrau und ihn fällt, im Außenbereich einen Grillplatz sowie eine Spielecke für Kinder bauen.

Im September wird eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung einberufen. Bei diesem Termin erhalten beide Seiten nochmals die Gelegenheit, ihre Konzepte genauer vorzustellen. Dann müssen die Abgeordneten eine Entscheidung treffen.