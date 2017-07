Polizeibericht Neuruppin vom 12.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Eine 61-jährige Neuruppinerin erhielt vergangene Woche einen Anruf, dass sie bei einem Gewinnspiel einer Fernsehzeitschrift 39 000 Euro gewonnen habe. Sie sollte Gutscheinkarten eines Internetanbieters im Wert von 900 Euro kaufen und bei Gewinnübergabe mitbringen. Die Frau kaufte die Karten auch an einer Tankstelle, hatte dann jedoch Zweifel und ging am Montag zur Polizei. Zu einer Übergabe kam es nicht. Die Kripo ermittelt wegen Betrugs

Schule und Haltestelle beschmiert

Neuruppin (RA) Insgesamt sieben Schriftzüge haben Unbekannte in der Zeit von Freitag bis Montag an einer Schule und einer Bushaltestelle an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße aufgemalt. Dazu benutzten sie einen Eddingstift sowie schwarze und silberne Sprühfarbe. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Bootsmotoren gestohlen

Wuhenow (RA) Von einem Vereinsgelände in Wuthenow sind in der Nacht zum Montag zwei Bootsmotoren entwendet worden, Schaden: rund 6 000 Euro. Die Motoren der Marken Mercury und Yamaha wurden von den Booten abgebaut, nachdem diese an eine nahegelegene Badestelle geschleppt worden waren. Die Kripo sicherte Spuren.