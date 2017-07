Polizeibericht Neuruppin vom 12.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Zwei Charterboote sind erneut in einen Unfall verwickelt worden. Dieser ereignete sich am Sonntag gegen 17 Uhr in der Schleusenkammer in Wolfsbruch. Offenbar aufgrund der Unaufmerksamkeit der Freizeitkapitäne kollidierten während der Schleusung zwei Boote miteinander, wobei laut Polizeiangaben nur ein leichter Sachschaden entstand. Weil beide Beteiligten erst keine Schäden entdeckten, verzichteten sie auf eine Unfallaufnahme. Im Nachhinein zeigten sie den Unfall dem jeweiligen Charterunternehmen an.

Etliche Werkzeuge gestohlen

Hindenberg (RA) Jede Menge Werkzeuge sind in der Nacht zu Montag von dem Gelände eines Hindenberger Landwirtschaftsbetriebes gestohlen worden. Unter anderen werden nunWinkelschleifer, Bohrmaschinen und Schweißgeräte sowie Treibstoff aus zwei Lagerräumen vermisst. Der entstandene Schaden wird auf rund 8 000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort.

Lkw-Fahrer verursacht übermüdet Unfall

Fehrbellin (RA) Einen Schaden von rund 15 000 Euro hat ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin angerichtet. Er stieß zuerst gegen eine rechte Schutzplanke. Danach rutschte der Lkw in einen Entwässerungsgraben. Der 39-jährige Fahrer war offenbar übermüdet, das digitale Kontrollgerät zu den Lenk- und Ruhezeiten konnte ausgelesen werden. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle ab.

Poller beschädigt

Rheinsberg (RA) Unbekannte haben an der Rheinsberger Toftlundstraße offenbar gegen einen Poller getreten und dabei dessen Schloss beschädigt.Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100 Euro. Ein 63-jähriger Rheinsberger erstattete am Dienstagvormittag auf dem Revier der Prinzenstadt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.