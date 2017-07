Kinder erleben Fußballstars hautnah

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenwalde (MOZ) Fußballstars zum Anfassen konnten etwa 30 Kinder am Mittwoch in Reichenwalde erleben. Die Profis von Hertha BSC kamen extra früher zu ihrer Trainingseinheit, um für ein gemeinsames Fotos zu posieren.

Kurz vor 17 Uhr versammeln sich Fans und Stars für ein gemeinsames Erinnerungsbild. Anschließend verfolgen die Kinder die Übungen ihrer Idole, um sich am Ende auch noch einige Autogramme zu holen. Christiane Wilke aus Bad Saarow ist mit ihrem Sohn Oskar zu diesem Zweck bereits am Dienstag in Reichenwalde gewesen. "Die Spieler sind total entspannt und nehmen sich auch Zeit für die Kinder. Das finde ich schön", sagt sie.

Vor dem Training gibt es noch keine Autogramme, wohl aber erste Berührungen, als die Stars aus dem Mannschaftsbus aussteigen. Besonders begehrt bei den kleinen Fans sind die Handschläge mit den beiden vielleicht bekanntesten Spielern von Hertha BSC, den Stürmern Salomon Kalou und Vedad Ibisevic.

Ein großes Kompliment macht den Berlinern auch Michael Lampelt, der Vorsitzende des SV Eintracht Reichenwalde, dessen Sportplatz zum Training genutzt wird. "Um das Foto mit den Kindern musste ich nicht betteln. Die Herthaner sind so lieb, wie ein Familienbetrieb", sagt er. Bereits zum vierten Mal ist der Bundesligist zum Trainingslager vor Ort. "Das lief schon immer so unkompliziert", sagt Lampelt.

Zunutze macht sich das auch eine Gruppe Kinder, die eigens mit Kleinbussen aus Märkisch-Oderland angereist ist. "Meine Jungs haben am Wochenende ein Spiel gewonnen, und zur Belohnung sind wir hierher gefahren", erzählt Ilja Borchwald, Trainer der F-Junioren des FC Strausberg.

Zuvor ist bereits die Trainingseinheit am Vormittag von mehr als 50 Zuschauern beobachtet worden. Unter den Gästen sind Einheimische, aber auch extra angereiste Hertha-Fans. "Wir gucken beim Training zu und kombinieren das mit einem Urlaub am Scharmützelsee", erzählt Martin Klause aus Saalfeld in Thüringen. Mit seiner Partnerin Jennifer Grosse und Sohn Tristan (3) hat er sein Quartier im A-Rosa-Resort in Bad Saarow, dort, wo auch die Fußballer logieren. "Sie laufen ganz normal durch das Hotel und sitzen in der Lobby. Das Trainerteam um Pal Dardai und Manager Michael Preetz hat es sich auf der Terrasse gemütlich gemacht", berichtet Klause. Angesprochen habe er die Stars aber nicht - er wolle sie schließlich auch nicht stören.

Andreas Brehm hat den Weg aus Frankfurt/Main nach Reichenwalde auf sich genommen; er wohnt im Hotel Südhorn in Wendisch Rietz. "Ich bin bei jedem Training dabei. Es ist familiär hier, und nebenbei kann ich ein bisschen Urlaub machen", sagt er. Marcel Utikal wiederum verbindet die Trainingsbesuche mit einem Heimaturlaub. "Ich komme aus Koblenz, stamme aber aus Reichenwalde." Bewirtet werden die Trainings-Kiebitze an einem Verkaufsstand mit Essen und Getränken, um den sich Vicky Schmidt vom SV Eintracht Reichenwalde kümmert. "Die Einnahmen fließen in unsere Vereinskasse, für die Jugendarbeit", sagt sie.

Letzte Gelegenheit, die Hertha-Stars in Reichenwalde zu erleben, ist heute. Am Abschlusstag des Trainingslagers stehen wieder um 10.30 Uhr und um 17 Uhr Übungseinheiten auf dem Programm.