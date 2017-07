artikel-ansicht/dg/0/

Brasilia (dpa) Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (71) ist wegen Korruption zu einer Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Richter Sérgio Moro verkündete das Urteil am Mittwoch in der südbrasilianischen Großstadt Curitiba. Bis zu einem Urteil der Berufungsinstanz bleibe der Politiker der Arbeiterpartei (PT) aber auf freiem Fuß, berichtete das Nachrichtenportal G1.Laut Gericht soll der Baukonzern OAS ein Apartment in Guarujá an der Atlantikküste für 3,7 Millionen Reais (1 Mio. Euro) für den Ex-Präsidenten renoviert haben.