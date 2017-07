Der Balkan bleibt ein schwieriges Terrain

artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (MOZ) Nein, ein neuer Krieg steht auf dem Balkan nicht vor der Tür. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass die Spannungen in und zwischen den Jugoslawien-Nachfolgestaaten wieder zugenommen haben und der Nährboden der alte ist: ein unversöhnlicher Nationalismus, der die Völker gegeneinander aufbringt, angeheizt von skrupellosen Politikern, die sich im Kampf um die Macht einen Vorteil davon versprechen.

Der Westbalkan-Gipfel in Triest kam daher zur rechten Zeit. Die Region braucht neuen Schwung auf allen Ebenen - weil der Annäherungsprozess an die EU stockt und für einige sogar in weite Ferne gerückt ist, weil Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich immer wieder als gefährdet erweisen und weil die Wirtschaft Investitionen braucht, die wiederum nur kommen, wenn die Strukturen stimmen.

Die EU, die sich seit Jahren mit viel Geld und Einsatz um die Stabilisierung auf dem Balkan bemüht, und jetzt erneut die Initiative ergreift, hat zuletzt an Sympathien verloren. Nach der Aufnahme von Slowenien und Kroatien fühlen sich die anderen Staaten im Warteraum vertröstet. Serbien ist am dichtesten dran, bleibt aber selbst ein problematischer Kandidat.

Richtige Sorgenfälle sind weiterhin Kosovo und Mazedonien, erst recht aber Bosnien-Herzegowina, das unter einer politischen Blockade leidet, die wesentlich vom serbischen Landesteil, der Republik Srpska, ausgeht, aber auch von den unverändert anhaltenden kroatisch-bosniakischen Spannungen geprägt ist. Hier bewegt sich nichts, außer dass die Menschen allmählich die Geduld verlieren und das Land verlassen wollen.

Mazedonien bekommt seinen Volksgruppenkonflikt zwischen slawischer Mehrheit und albanischer Minderheit nicht in den Griff und im Kosovo, wo die Mehrheitsverhältnisse umgekehrt sind, bleiben sich Serben und Albaner in tiefer Abneigung verbunden. Der von Serben bewohnte und von Belgrad ausgehaltene Norden ist faktisch vom Rest des Landes getrennt. Immer wieder kommt es zu Spannungen.

Wie vergiftet die Atmosphäre ist, zeigt auch dies: Demnächst könnte Ramush Haradinaj das Amt des albanischen Ministerpräsidenten übernehmen. Obwohl vom Haager Tribunal freigesprochen, hängen dem einstigen Freischärler die dort vorgeworfenen Kriegsverbrechen weiter nach. Zeugen sprangen ab oder verschwanden. Serbien hält den Haftbefehl weiter aufrecht.