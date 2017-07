Baden und Saunieren werden teurer

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Kommende Woche startet das Freizeitbad Aquarium mit seinem günstigen Ferientarif in die Sommerferien. Sechs Wochen lang kostet das Badevergnügen für Ferienkinder nur drei Euro. Danach aber steht eine Preiserhöhung im Bad und in der Sauna an.

Der Aufsichtsrat der Technischen Werke hat der Preiserhöhung bereits zugestimmt. Nach den Sommerferien und der sich anschließenden Schließzeit von drei Wochen für Instandsetzungen und Reparaturen öffnet das Freizeitbad mit neuen, höheren Eintrittspreisen. Die fallen nach Angaben des Schwedter Bürgermeisters Jürgen Polzehl, der dem Aufsichtsrat der kommunalen Betreibergesellschaft vorsitzt, moderat aus. Einzelne Eintrittstickets werden um 10 oder 30 Cent teurer, der Eintritt in die Sauna einen Euro. Als Begründung geben die Technischen Werke gestiegene Kosten für Personal, Energie und Dienstleister an.

Die Erhöhung fällt tatsächlich nur geringfügig ins Gewicht. Im Badbereich liegt sie zwischen 2,5 und 5 Prozent, in der Sauna rechnerisch bei 7,5 Prozent, tatsächlich aber unter 4 Prozent, denn die Technischen Werke schaffen gleichzeitig die Zeitbeschränkung von drei Stunden in der Schwitzoase ab. Das heißt, dass Saunagäste dann für 14,50 Euro den ganzen Tag schwitzen können. Das entsprechende Tagesticket für Sauna, Sport- und Spaßbad kostete bisher 14 Euro, künftig fünfzig Cent mehr.

Die letzte Preisanpassung des Bades liegt drei Jahre im Badbereich und zwei Jahre in der Sauna zurück. 2014 fiel die Preiserhöhung mit 30 Cent im Sportbereich aus, 80 Cent in der Kombination von Sport- und Spaßbereich. Mit zwei Euro fiel die Erhöhung in der Sauna damals am höchsten aus, ein Jahr später erzwang eine neue Mehrwertsteuer-Regelung für Saunen erneut eine Erhöhung des Eintrittspreises um 1,50 auf mittlerweile 13,50 Euro.

Bevor die Stadtverordneten im Aufsichtsrat diesmal der Preisanpassung zustimmten, baten sie Geschäftsführer Helmut Preuße um einen Vergleich anderen Bädern. "Im Vergleich liegt Schwedt auch nach der Anpassung nicht an der Spitze", erklärt Bürgermeister Polzehl.

Kinder zahlen 10 Euro Eintritt zum Baden im Schwapp in Bad Freienwalde, 9 Euro im Turm-Erlebniscenter in Oranienburg und immerhin noch 5,60 Euro für zwei Stunden im baff in Eberswalde. Auch die Sauna ist im Turm in Oranienburg mit 27,50 Euro für das Tagesticket, in der Natur-Therme Templin mit 23 Euro und im Schwapp in Bad Freienwalde mit 25 Euro deutlich teurer.

Zunächst dürfen sich die Badegäste im Aquarium aber wieder über den günstigen Sommer- Eintrittspreis freuen, der noch an Waldbad-Zeiten erinnert. Bis 2010 kostete dort der Freibad-Badespaß den ganzen Tag über 3,10 Euro, für Kinder 1,30 Euro.