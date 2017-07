Wahrzeichen im Sinkflug

artikel-ansicht/dg/0/

Werbeträger am Haken: Mit einem Automobilkran wird die Reklame demontiert. Die 16 Tonnen schwere Anlage kommt in vier Teilen auf den Boden. © MOZ/Thomas Burckhardt

Ein ungeliebtes Wahrzeichen ist verschwunden, die Chance auf einen Neuanfang an einem fast schon verloren geglaubten Standort wächst. "Alle Umbauarbeiten laufen planmäßig", sagt Ulrich Brenner, Objektbetreuer der Thomas Philipps GmbH & Ko. KG mit Hauptsitz in Bissingen (Niedersachsen). Alles sehe danach aus, als ob das Unternehmen pünktlich am 21. August in Eberswalde Eröffnung feiern könne. Wie viel sich der Sonderposten-Anbieter seine neue Filiale genau kosten lässt, verrät Ulrich Brenner zwar nicht, spricht aber von einer "hoch sechsstelligen Summe".

Derweil geht es auch auf dem für den Publikumsverkehr gesperrten Parkplatz hoch her. "In bis zu 34 Meter Höhe klettern selbst meine Mitarbeiter nicht jeden Tag herum", sagt André Rouvel, Geschäftsführer und Inhaber der Erd- und Bauschuttrecycling GmbH aus Eberswalde, die mit dem Rückbau des Werbeturms beauftragt war, der schon vor drei Jahren und vier Monaten jede Funktion verloren hatte. Seit März 2014 steht das Gebäude am Kupferhammerweg leer, so lange liegt die bundesweite Insolvenz der Baumarktkette zurück.

Mit Gurten gesichert, hat sich vor allem Nico Fiedrowicz, Mitarbeiter der Firma von André Rouvel, die Treppe zum Werbeturm hinaufgezwängt, der sogar von der Eisenbahnbrücke aus, über die der innerstädtische Verkehr der B 167 rollt, bestens zu sehen war. Bei seiner Aufgabe, die 20 Zentimeter langen Bolzen einen nach dem anderen aus dem Stahlgerüst zu lösen, wurde der Schwindelfreie von seinen Kollegen Daniel Nehls und Raphael Petzel unterstützt, die mit der Hebebühne nach oben gefahren waren. "Der Koloss wiegt 16 Tonnen, den bekommen wir nicht in einem Stück nach unten", betont André Rouvel. Daher werde der Werbeturm in vier Teile zerlegt, fügt er hinzu.

Gelegentlich schauen auch Ephraim Gerlach vom Bauplanungsbüro Skalda aus Wandlitz und der von Thomas Philipps eingesetzte Bauleiter Rafael Zelechowski nach dem Fortgang der Abrissarbeiten, die sich den gesamten Vormittag über hinziehen. "Wir werden heute auch noch die Reklame-Buchstaben auf dem Dach wegnehmen lassen", kündigt der Planer an. Von drei Seiten aus war in 1,50 Meter hohen, alubeschichteten Lettern der jeweils 22 Meter lange Schriftzug Max Bahr zu sehen.

Der Bauleiter kündigt an, dass sich der Sonderpostenanbieter entschieden habe, auf einen Ersatzbau für den Werbeturm zu verzichten. "Wir hatten von der Stadt Eberswalde die Erlaubnis, in bis zu 15 Metern Reklame zu machen, begnügen uns aber mit herkömmlicheren und preiswerteren Mitteln", betont Rafael Zelechowski. So würden auf dem Parkplatz jetzt schon fünf weiße Fähnchen im Wind flattern, die in Rot und Schwarz auf den Sonderpostenmarkt Thomas Philipps hinweisen.

Das Unternehmen aus Niedersachsen wird selbst etwa 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche nutzen. "Für etwa 1500 Quadratmeter suchen wir noch einen Mieter, der hier produzieren oder eine Lagerfläche nutzen will", sagt der Bauleiter. Ein weiteres Geschäft sei an diesem Standort ausgeschlossen, ergänzt der Planer. "Das schreibt der Bebauungsplan der Stadt zwingend vor", erklärt Ephraim Gerlach.

Selbst der in vier Teile zerlegte Werbeturm bleibt ein schwerer Brocken. Allein die Spitze, die als Erstes an den Stahlseilen des angemieteten Krans gen Boden schwebt, wiegt 2,8 Tonnen. In der klimatisierten Kabine sitzt Yevgeniy Goncharov von der Firma Mobi-Hub aus Berlin.