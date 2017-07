Der Tipp kam aus dem Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Die Rollläden des Juwelier-Geschäfts in der Neuköllner Sonnenallee sind zur Hälfte heruntergelassen. "An und Verkauf von Gold & Silber aller Art - Zahngold, Bruchgold, Münzen", wirbt ein Schild vor dem Laden, über dem sonst nur arabische Schriftzeichen prangen. Im Innern sichern Kriminalbeamte am Vormittag stundenlang Spuren. Der Inhaber gehört zu den vier Verdächtigen, die seit Mittwoch in Untersuchungshaft sitzen. Er wird der Hehlerei bezichtigt. Doch auch nach der großangelegten Razzia wird klar: Die 100-Kilo-Münze, die Diebe Ende März in einer Nacht- und Nebel-Aktion aus dem Bode-Museum stahlen, bleibt verschwunden. "Meine Hoffnungen, dass wir sie auch nur in Teilen finden, ist inzwischen recht gering", sagt Carsten Pfohl, Leiter Qualifizierte Eigentumsdelikte beim Landeskriminalamt Berlin.

Sein kleines Kommissariat musste nach dem spektakulären Raubzug zusätzliches Personal anfordern, als sich herausstellte, dass die Spur in die mafiösen Strukturen eines arabischen Großclans führt.

Nach wochenlangen Observationen stürmten am Mittwoch um sechs Uhr morgens 300 Beamte zeitgleich 14 Wohnungen und Geschäfte in Berlin und Brandenburg. Dabei wurden in Neukölln nicht nur die vier schwer bewaffneten Hauptverdächtigen festgenommen, sondern auch ein sechsstelliger Geldbetrag sowie Kleidungsstücke beschlagnahmt. "Denn Goldspuren sind in der Kleidung relativ gut nachweisbar", erklärt Pfohl.

Die Täter hatten am 27. März mit einer ausziehbaren Aluminiumleiter gegen 3.30 Uhr nachts das drei Meter hohe Vordach des Bode-Museums erklommen. Völlig unbehelligt hatten sie im zweiten Stock ein Fenster aufgebrochen und mit einer Axt die Vitrine aus Panzerglas zerschlagen, in der der kreisförmige Goldschatz lagerte. In einer Schubkarre schoben die Täter ihre Beute über einen neben den Gleisen verlaufenden Betonpfad gut 100 Meter über die Spree, bevor sie die seltenen Münze drei Meter tief in den Monbijoupark warfen. Danach seilten sie sich selbst mit einem verknoteten Tau in die Grünfläche ab, an der sie ihr Fluchtfahrzeug geparkt hatten.

Den Ermittlern wurde nach der Tat schnell klar, dass die Täter Informationen aus dem Museum gehabt haben müssen. Der Verdacht führte zu einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Auch er wurde am Mittwoch verhaftet. Der junge Mann hatte seine Stelle erst im März angetreten und pflegte Kontakte zu der libanesischen Großfamilie, aus der die anderen drei Täter stammen sollen. "Wir glauben nicht, dass er seine Stelle extra angetreten hat, um das Museum auszuspähen. Vielmehr hat er bei der Arbeit wahrscheinlich eine Tatgelegenheit erkannt und den Tätern den Hinweis gegeben", vermutete Kommissariatsleiter Pfohl.

Zu den insgesamt 13 Verdächtigen, gegen die nun ermittelt wird, gehört auch der Museums-Wärter, der in der besagten Nacht Dienst hatte. "Seine Aussagen seien widersprüchlich gewesen", hieß es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft. Der Wärter hatte damals angegeben, bei seinem nächtlichen Rundgang routinemäßig die Alarmanlage ausgeschaltet zu haben. Dass etwas nicht stimmt, sei ihm erst aufgefallen, als sich die Anlage nicht mehr scharfstellen ließ, weil Türen offen standen.

Als Beweismittel dienten den Ermittlern auch Videoaufnahmen. Auf den Filmen sind drei schwarz gekleidete Personen zu sehen, wie sie in der Tatnacht die Treppen zum menschenleeren S-Bahnhof Hackescher Markt hochgehen und am hinteren Bahnsteig-Ende verschwinden. Weil sie ihre Gesichter unter Kapuzen und Kragen verbergen, brachte die Veröffentlichung der Aufnahme Anfang Juli zwar keine brauchbaren Hinweise aus der Bevölkerung. Allerdings hätte der auffällige Gang eines der Täter die Ermittler ebenfalls zu der arabischen Bande geführt, erklärt Oberstaatsanwältin Martina Lamb. Die vier Hauptverdächtigen sind alle erst zwischen 18 und 20 Jahre alt und wegen anderer Raub- und Gewalttaten polizeibekannt.

Bevor ihnen der Millionencoup gelang, sollen sie am 17. März das Gelände auf der Museumsinsel schon einmal ausgespäht haben. Am 21. März sollen die Täter sogar schon einen der sechs äußeren Sicherheitsbolzen der Plexiglasscheibe des Bode-Museums durchtrennt haben. Die nächtliche Aktion wurde dann aber abgebrochen, vielleicht weil das Werkzeug nicht passte.

Im Münzkabinett fiel der Einbruchsversuch zunächst keinem auf. Das Goldstück mit dem Profil von Queen Elizabeth II. und dem Kanadischen Ahornblatt war eine Leihgabe eines Privatmannes für die aktuelle Ausstellung. "Wir gehen davon aus, dass die Täter sie in Teilen verkauft oder ins Ausland geschafft haben", so Pfohl.