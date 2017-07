Dramatischer Lehrermangel prognostiziert

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) "Mit diesem Schülerboom hat kaum jemand gerechnet. Jetzt besteht enormer Handlungsdruck", kommentierte Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung, eine am Mittwoch von seinem Haus vorgestellte Studie zur Entwicklung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren. Es drohe in ganz Deutschland ein dramatischer Engpass an Lehrern und Gebäuden.

Beim Brandenburger Bildungsministerium hieß es am Mittwoch, man nehme die nun vorgelegten Zahlen mit Interesse zur Kenntnis. Sprecherin Antje Grabley verwies auf eine langfristige Modellrechnung zu Schülerzahlen mit einer einhergehenden Lehrerplanung für das gesamte Land Brandenburg, die immer wieder aktualisiert werde. Zu der Frage, wie es gelingen kann, trotz des vielerorts bestehenden Lehrermangels weitere Pädagogen in vierstelliger Zahl ins Land zu holen, sagte die Sprecherin, das Land werde sich auch in Zukunft bemühen, attraktive Angebote zu machen.

In der Bertelsmann-Studie heißt es, die Datenlage erlaube zwar keine Aufschlüsselung der Angaben nach Bundesländern. Aber die Entwicklung in Brandenburg verlaufe wohl ähnlich wie in den anderen Ostländern. Den Prognosen zufolge entwickeln sich die Zahlen für West und Ost leicht unterschiedlich. In den westlichen Flächenländern steigt die Zahl der Grundschüler kontinuierlich an, während es bei den Oberstufenschülern einen gegenläufigen Trend gibt. Im Osten gehen etwa bis zum Jahr 2025 alle Schülerzahlen gleichmäßig nach oben, danach wird von wieder weniger werdenden Grundschülern ausgegangen. Grund ist ein Geburtenknick in weiten Teilen Ostdeutschlands, der dann allmählich seine Folgen zeigt.

Laut den Experten steigt die Schülerzahl in ganz Deutschland bis zum Jahr 2025 um 300 000 auf 8,3 Millionen. Allgemein war man von einem deutlichen Sinken ausgegangen; die Kultusministerkonferenz rechnete zuletzt mit einem Rückgang auf 7,2 Millionen.

Dräger forderte, dass es zu einem generellen Umdenken kommen müsse. Bislang hätten die Schulminister der Länder damit gerechnet, dass bei sinkenden Schülerzahlen und gleichbleibenden Budgets in den Schulen mehr Spielraum für Qualität entstehe. Doch aus dieser "demographischen Rendite" werde nun aller Voraussicht nach nichts. "Der Traum ist ausgeträumt", sagt Dräger.