Lücke im System

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588385/

So ist nicht zu verstehen, wie es von der Anzeige bei der Polizei bis zur Verhandlung vor Gericht fast fünf Jahre dauern kann, bis wie im aktuellen Brandenburger Fall ein Täter seine gerechte Strafe bekommt und die Opfer damit einen gewissen Abschluss finden können. Die Beweislage ist klar, es gibt ein Geständnis, und das Landgericht Frankfurt ist personell knapp, aber ausreichend besetzt. Also, was ist da los?

Mit der langen Dauer in Zusammenhang steht die überraschende Auskunft von Experten in dem Prozess, dass Verdächtige vor Abschluss ihres Verfahrens keinen Anspruch auf eine Therapie hätten. Sie laufen also mitunter jahrelang frei und unbehandelt herum? Sollten sich diese Aussagen so bestätigen, wäre das eine bedenkliche Sicherheitslücke im System, die schnell geschlossen werden muss. Mathias Hausding