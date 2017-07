Die Gebrechen des Reformators

artikel-ansicht/dg/0/

"Als ich in Schmalkalden darniederlag, reichten mir die Ärzte so viele Getränke, als ob ich ein großer Ochs wär. Sie (...) saugten auch an den Schamteilen und ich parierte." Auch der Reformator hatte also seine Gebrechen. Reichlich finden sich Äußerungen über Harnsteine, Tinnitus und Brustschmerzen in Luthers Aufzeichnungen und denen seiner Zeitgenossen. Dass es sich lohnen könnte, Luther als Patienten näher zu beleuchten, erkannte Dirk Fahlenkamp.

Der Autor des Buches war zehn Jahre lang Chefarzt in Neuruppin. Und als Urologe hat er mit Luther einen profunden Forschungsgegenstand gefunden. Denn es waren insbesondere Harnsteine, die dem Mann ein unbeschwertes Dasein nahezu unmöglich machten.

Bezeichnend ist eine Episode vom Februar 1537: Acht Tage habe Luther nicht urinieren können, weil ein Harnstein die Ausscheidung blockierte. Der 53-Jährige rechnete schon mit seinem Ableben. Doch ein Holperer bei einer Kutschfahrt zwischen Weimar und Wittenberg löste den Stöpsel. "Elf Kannen voll" habe er Wasser gelassen. Belegt ist, dass Luther erst im März 1537 wieder richtig gesund wurde und seine Todesängste ablegen konnte, als sich zwei weitere Steine lösten.

Fahlenkamp umrahmt seine Recherchen mit denen zur allgemeinen Medizin. Mit der stand es zu Luthers Zeiten nicht zum Besten. Harnsteine etwa wurden über einen Schnitt im Unterleib entfernt - ohne Narkose. Luther selbst setzte auf Trinkkuren: mit Bier. Dass Gerstensaft harntreibend ist, spürt heute noch jeder, der ihn reichlich genießt. Dass übermäßiger Alkoholgenuss aber erst zu Harnsteinen führt, erläutert Fahlenkamp eindringlich. Auch Wein trank Luther reichlich. Für alkoholkrank hält ihn der Urologe dennoch nicht: Dafür habe er bis zuletzt ein viel zu großes Arbeitspensum abgeleistet.

Auch wenn mit Fahlenkamp ein Fachmann der Medizin schreibt: Das Buch besticht durch seine unterhaltsamen Schilderungen.

Dirk Fahlenkamp: "Martin Luther - der Patient", Edition Rieger, 90 S., 14 Euro