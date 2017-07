"Ich will den Fans ganz nah sein"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588388/

Frau Mai, in diesem Sommer werden es fünf Jahre, seit Sie mit Wolkenfrei Ihre Karriere auf der großen Bühne gestartet haben. Mittlerweile füllen Sie große Halle wie das Berliner Tempodrom, haben einen Echo gewonnen und fast "Let's dance". Wie fühlt sich das an?

Es ist natürlich fantastisch, wenn man spürt, dass das, was man macht, von den Fans so positiv und sogar begeistert aufgenommen wird. Aber für mich ist das Allerwichtigste dabei, dass ich das, was mich bewegt, meine Passion, zu meinem Beruf machen durfte.

Wann war für Sie klar, dass Sie Musikerin werden wollen?

Ganz früh. Mein Vater ist Musiker, und ich durfte schon im Vorschulalter auf der Bühne stehen und singen.

Gab es einen Moment, wo Ihnen bewusst geworden ist: Jetzt geht das durch die Decke?

Dass es "durch die Decke geht", spürte ich noch nie. Aber als ich mit meinem ersten Soloalbum unter die Top 10 der Charts kam, hatte ich schon das Gefühl, dass ich einiges gut gemacht habe.

Immer wieder versuchen junge Menschen, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Was haben Sie anders gemacht als andere? Womit überzeugen Sie Ihr Publikum?

Vielleicht habe ich durch meinen Vater früh mitbekommen, dass man sich als Musiker nie ausruhen darf. Ein Erfolg ist schnell vergessen, wenn man nicht weiter an der Karriere arbeitet.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie ganz bewusst über Liebe singen und "die heile Welt", um Ihre Fans auch mal von alltäglichen Problemen weg zu führen. Gilt das nach wie vor und: Was hören Sie selbst für Musik?

Ich bin der Meinung, dass Musik den Menschen ein gutes Gefühl geben, berühren soll. Die Liebe ist wahrscheinlich das wesentlichste Moment unseres Lebens oder, andererseits, der Schmerz, wenn die Liebe verloren geht. Ich höre viel Musik, weil ich sehr viel im Auto unterwegs bin. Gerne aktuellen US-Pop.

Zum Musik machen gehört die Arbeit im Studio ebenso wie das Touren, bei Ihnen kommen noch Auftritte in TV-Shows hinzu, nicht nur als Sängerin, auch als Jurorin oder - wie bei "Let's dance" - als Kandidatin. Welcher Teil Ihrer Arbeit macht Ihnen denn den meisten Spaß?

Im Mittelpunkt steht zweifelsohne immer das Musik machen. Egal ob wie jetzt, wo ich im Studio dabei bin, mein Album "Regenbogen" fertigzustellen, dass am 11.August erscheinen wird, oder der Auftritt vor den Fans. Beim Open Air oder bei einer Tour. Wir bereiten gerade meine neue Tour vor, die im April 2018 startet.

Am Anfang waren Sie ja Teil einer Band. Wäre das etwas, das Sie sich noch einmal vorstellen könnten?

Zurzeit bin ich sehr glücklich damit, was ich gerade mache.

Am Freitag werden Sie in Eisenhüttenstadt auf einer eher kleinen Bühne auftreten. Warum haben Sie sich trotzdem für dieses Konzert entschieden?

Es ist für mich ein wunderbares Gefühl, den Fans ganz nahe zu sein. Natürlich ist es immer spektakulär, sagen wir mal auf der Waldbühne in Berlin zu stehen und vor 15000 oder 20000 Menschen zu spielen. Aber wenn du ein andermal so auftrittst, dass du wirklich in die Augen deiner Fans gucken kannst und ihr Lachen spürst, ihre Tränen vielleicht sogar siehst, wenn du ihre Gefühle getroffen hast, ist das sehr, sehr berührend.

Worauf darf sich das Publikum freuen? Welche Titel stehen auf jeden Fall auf Ihrer Set-Liste?

Natürlich werde ich meine Hits nach Eisenhüttenstadt mitbringen wie "Wolke 7". Aber ganz spannend wird es, wie die Fans auf meine brandneuen Songs aus "Regenbogen" reagieren werden.

Konzert am Freitag, 19.30 Uhr, Freilichtbühne Eisenhüttenstadt, Diehloer Straße 79, Kartentelefon 03364 413690; Auftritt beim "Schlagerhammer" u.a. mit der Münchner Freiheit, 15. Juli, ab 12 Uhr, Galopprennbahn Hoppegarten, Rennbahnallee 1, Dahlwitz-Hoppegarten, Karten unter www.reservix.de