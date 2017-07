artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Zeugin hat am Mittwoch in Berlin-Reinickendorf eine Wasserleiche in einem Kanal entdeckt. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Wie der Mann ums Leben kam, war zunächst völlig offen. Auch zu seiner Identität war noch nichts bekannt.